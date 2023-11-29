اردوغان: نتانیاهو نام خود را به عنوان قصاب غزه در تاریخ نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه طی سخنانی در نشست حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس ترکیه اعلام کرد: نتانیاهو به‌عنوان عامل یکی از بزرگ‌ترین کشتارهای قرن اخیر در غزه، نام خود را در صفحات تاریخ به عنوان قصاب غزه نوشته است.

رئیس جمهور ترکیه همچنین درباره تحولات اخیر در غزه نیز گفت: اظهارات مقامات دولت نتانیاهو امیدها درباره تبدیل وقفه انسانی به آتش بس دائم را بر باد داده است.

رجب طیب اردوغان همچنین درباره اقدامات ترکیه درباره آتش بس اظهار داشت: تلاش‌ های دیپلماتیک را به منظور آزادی تمامی گروگان‌ ها و دائمی شدن آتش‌ بس (در غزه) تسریع خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه ساکنان غزه از هفتم اکتبر مورد شنیع‌ترین و نفرت انگیزترین حملات تاریخ بشر قرار گرفته اند، افزود: مساجد مردم غزه بمباران شد، مدارس و بیمارستان های آنها ویران شد، اردوگاه‌هایی که آوارگان که به آن پناه بردند، عمداً هدف قرار گرفتند و بمب‌ ها روی غیرنظامیان آواره در جاده‌ها فرود آمدند.

اردوغان با بیان اینکه دو سوم ساختمان‌های غزه تخریب، آسیب دیده یا غیرقابل سکونت و زیرساخت‌های آموزشی فرو ریخته است، تاکید کرد: جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در غزه و کم کاری کشورهای غربی به استثنای یک یا دو کشور در قبال آن را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

این مقام ترکیه در ادامه سخنان خود درباره فعالیت‌های کمک رسانی ترکیه به غزه نیز تصریح کرد: دومین کشتی ما که حامل ۱۵۰۰ تن کمک بشردوستانه است، امروز به سمت غزه به راه می‌ افتد. ترکیه با تمام ابزارهای موجود تلاش خواهد کرد تا اسرائیل را در برابر قوانین بین المللی و وجدان انسانی پاسخگو کند.