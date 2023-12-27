اردوغان: نتانیاهو با هیتلر فرقی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: می‌خواهم همه این را بدانند که حملات تروریستی شنیع که با هدف ممانعت از درخشش ترکیه طراحی می‌شوند، هرگز قادر به جلوگیری از پیشرفت ما نخواهند بود.

رئیس جمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: نتانیاهو فرقی با هیتلر ندارد. شورای امنیت، رسانه‌ها، اتحادیه اروپا و اتحادیه های روزنامه‌ نگاری یعنی تمام نهادهایی که ادعای دموکراسی دارند همه (در مساله حملات اسرائیل به نوار غزه) نمره مردودی گرفتند.

رجب طیب اردوغان در این ارتباط اضافه کرد: سازمان‌هایی که گنده گویی می‌ کنند و بودجه‌ های بالایی را صرف می‌ کنند، وقتی سخن از اسرائیل و ظلم‌ های اسرائیل می‌ شود، فهمیدیم که همه پوچ هستند.

وی در این باره افزود: چه تفاوتی بین شما و هیتلر وجود دارد؟ اینها از هیتلر هم بدتر هستند. آیا اقدامات نتانیاهو وجهی دارد که از هیتلر کم بیاورد؟؛ ندارد.

رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد: نه تنها سازمان‌های بین المللی، بلکه دانشگاه‌ های معتبر در کشورهای غربی نیز در خصوص غزه ورشکست شده‌ اند. آنها نتوانستند در عمل کاری انجام دهند.

اردوغان در ادامه از حمایت غرب از جنایات رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت که ترکیه آمادگی پذیرش دانشگاهیان و دانشمندانی را دارد که به واسطه ابراز عقایده شأن درباره جنگ غزه و علیه رژیم صهیونیستی تحت تعقیب و پیگرد قرار گرفته اند.