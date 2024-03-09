به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رویداد، در آستانه ماه مبارک رمضان، مراسم رونمایی از کتاب عکس «نزدیک‌تر» اثر سعید فرجی و از محصولات جدید سازمان هنری‌رسانه‌ای اوج، عصر روز جمعه ۱۸ اسفند در باغ‌موزه هنر ایرانی رونمایی و نمایشگاه عکس آن افتتاح شد.

در این رویداد، سیدمحمد هاشمی جانشین وزیر و معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی کوتاه گفت: اهتمام ۹ ساله آقای فرجی برای به تصویر کشیدن قاب‌هایی زیبا از زندگی مسلمانان جهان، قابل ستایش است.

محمد خراسانی‌زاده مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد هم در این مراسم گفت: دین یعنی زندگی و برای همین است که زندگی مسلمانان‌زیباتر و دیدنی‌تر است. از آقای فرجی و سازمان اوج برای نمایان ساختن گوشه‌ای از این زیبایی‌ها، سپاسگزارم.

ابراهیم کمالی، رییس باغ‌موزه هنر ایرانی، دیگر سخنران این مراسم بود. وی با اشاره به روایت هنرمندانه فرجی از زندگی مسلمانان در اقصی‌نقاط جهان اظهار داشت: دوربین آقای فرجی راوی صادقی از زیست مسلمانان جهان است. به عنوان مثال، او به خلوت پیرمرد حکیمی در حومه پاریس چنان نزدیک می‌شود که مخاطب، خودش را در آن فضا به خوبی احساس می‌کند.

سعید فرجی هنرمند عکاس این مجموعه هم در سخنانی با گرامیداشت یاد ۱۵۳ شهید عکاس، خبرنگار و تصویربردار در نوار غزه طی ۵ ماه گذشته گفت: تصاویر «نزدیک‌تر» حاصل ۹ سال سفرم به ۳ قاره جهان با هدف نشان دادن زندگی هم‌کیشانم در ۱۴ کشور است.

وی بیان کرد: جنگ و تناقضات همواره در زندگی مسلمانان از سوی رسانه‌های صاحبان قدرت نمایش داده شده است اما این نمایشگاه می‌خواهد روی دیگری از زندگی صلح‌آمیز مسلمانان را نشان دهد؛ چیزی که رسانه‌های قدرت‌ها و کارخانجات ساخت سلاح تمایلی به نمایش آن ندارند.

این عکاس تاکید کرد: کتاب «نزدیک‌تر» و مجموعه عکس‌هایش سعی دارد داستانی زنده و پویا را از زندگی مسلمانان را با محوریت داستانی از زندگی، اقتصاد، فرهنگ و هنر پوشش دهد.

فرجی در پایان گفت: از انسان‌های مهربانی که در این سفرها مقابل دوربین من ایستادند؛ سپاسگزارم. فراموش نمی‌کنم خنده کودک‌ها در بازارها را، چروک دست پیرمردها و پیرزنان را و مردمی که بضاعت خود را از من دریغ نکردند. قطعا خدا این‌ها را می‌بیند و جبران می‌کند.

در پایان این مراسم، نمایشگاه عکس «نزدیک‌تر» شامل ۵۰ قطعه عکس از ۱۴ کشور افتتاح شد. این نمایشگاه تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۳، مصادف با پایان ماه مبارک رمضان برپا است و علاقه‌مندان برای بازدید می‌توانند به نشانی الهیه، سه‌راه دکتر حسابی، باغ‌موزه هنر ایرانی، گالری پردیس مراجعه کنند.