به گزارش خبرنگار مهر، نشست مقدماتی دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا با حضور مهدی ضیغمی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت، سید محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت و جمعی از نمایندگان معاونت‌های مختلف وزارت صمت برگزار شد.

قنادزاده در این نشست از برگزاری دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا همزمان با نمایشگاه ایران اکسپو خبر داد و افزود: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور بنا دارد دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا را در سطح وزرای اقتصادی این قاره برگزار کند.

وی با بیان اینکه جهان متوجه اهمیت تجارت با کشورهای آفریقایی شده است، گفت: کمتر از ۲ ماه تا برگزاری این نمایشگاه فرصت داریم و بهتر است در این مدت باقی مانده برنامه‌ریزی‌ها را به‌گونه‌ای انجام بدهیم که دیدارها منتج به قرارداد با این کشورها شود.

قنادزاده اظهار کرد: دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا ۷ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور بیش از ۴۰ کشور آفریقایی در مرکز همایش‌های بین‌المللی اجلاس سران تهران برگزار می‌شود.

گفتنی است آفریقا یک پنجم جمعیت کره زمین را دارد و حدود ۳۰ درصد از ذخایر معدنی، ۱۲ درصد از نفت، ۸ درصد از گاز طبیعی و ۵۰ درصد از ذخایر طلای جهان را داراست.