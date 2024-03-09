مهلت ثبت نام پذیرش استعداد درخشان دانشگاه تهران تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، بنا به درخواست‌های مکرر، مهلت ثبت‌نام و تکمیل مدارک داوطلبان پذیرش دوره دکتری تخصصی استعداد درخشان این دانشگاه تا ۲۸ اسفند ماه سال جاری تمدید شده است.

ضروری است متقاضیان در صورت احراز شرایط (طبق شیوه نامه) نسبت به ثبت نام و بارگذاری اطلاعات در سامانه آموزشی دانشگاه تهران به آدرس ems۲.ut.ac.ir مراجعه کنند.

دانشجویان می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل یا رفع ابهام و جهت پاسخگویی سوالات احتمالی در خصوص شیوه نامه به آدرس ایمیل Talent@ut.ac.ir دفتر استعداد درخشان دانشگاه تهران و مشکلات فنی و سیستمی را با سامانه پشتیانی خدمات فناوری اطلاعات «میز خدمت الکترونیک» دانشگاه تهران به آدرس sd.ut.ac.ir مراجعه کنند.