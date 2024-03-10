تغییر ساعت کار معلمان مدارس غیرانتفاعی به کمیسیون آموزش ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ اسفند ماه)، ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را بررسی کردند.

مصوبه قبلی مجلس در این باره به شرح زیر بود:

«ساعات تدریس معلمان دوره ابتدایی ۲۵ ساعت در هفته بوده، همچنین ساعات تدریس و حضور سایر معلمان و کارکنان آموزشی تمام وقت غیر رسمی مدارس و مراکز (۳۰) ساعت در هفته، ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی مدارس و مراکز (٣۶) ساعت در هفته با حضور در جلسات و شوراهای آموزشی پرورشی و اداری مدرسه باشد.»

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای رفع این ایراد و تأمین نظر شورای نگهبان، اصلاحاتی را در ماده ۱۴ این طرح درباره ساعت تدریس معلمان ایجاد و مصوب کرد: «ساعات تدریس تمام وقت معلمان دوره ابتدایی (۳۱) ساعت در هفته، ساعات تدریس و حضور سایر معلمان و کارکنان آموزشی تمام وقت غیر رسمی مدارس و مراکز (۳۲) ساعت در هفته، ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی مدارس و مراکز (٣۶) ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی پرورشی و اداری مدرسه شود.»

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این موضوع طی تذکری، گفت: کمیسیون آموزش ساعات تدریس معلمان را اضافه کرده است، در حالی که ایراد شورای نگهبان هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام به این موضوع ایراد گرفته بود و بر همین اساس، کمیسیون آموزش این مورد را اصلاح کرده است.

در نهایت، مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات به رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند و این ماده برای اصلاح مجدد به کمیسیون آموزش ارجاع شد.