محمدتقی مهدیزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر از آغاز طرح بزرگ اصلاح حدود ۳۰۰ هزار دستگاه روشنایی معابر استان و اجرای اولین مرحله آن در بخش شلمان شهرستان لنگرود خبر داد و اظهار کرد: استفاده از چراغهای فوق کم مصرف جدید تأثیر چشمگیری در کاهش مصرف این تعرفه در استان داشته و علاوه بر آن کیفیت و روشنایی بسیار بهتری نسبت قبل ارائه میدهد.
مهدی زاده از این پروژه به عنوان یکی از پروژههای مهم و بزرگ تاریخ صنعت برق گیلان برشمرد و بیان کرد: چراغهای روشنایی معابر فوق کم مصرف LED-SMD با بهره نوری ۱۸۰ لومن بروات با مصرف توان راکتیو صفر به تعداد حدود ۳۰۰ هزار عدد در فاز اول این طرح در کل استان نصب و جایگزین چراغهای موجود میشود
وی با اشاره به پیوست زیست محیطی طرح مزبور افزود: این طرح بزرگ در راستای حفظ محیط زیست و کاهش مصرف برق در استان اجرا میشود و اولین مرحله آن در شهرستان لنگرود و در بخش شلمان به اجرا در آمد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با بیان اینکه طرح تعویض لامپ طی قرارداد با سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) اجرا میشود، گفت: در مرحله اول این طرح بیش از ۱۰۰ عدد از لامپهای فوق کم مصرف در شهرستان لنگرود نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گفته مهدیزاده، این طرح به صورت جاری با برنامه ریزی مدون در کل استان اجرا میشود و کاهش مصرف انرژی، کاهش تولید گازهای گلخانهای در مقیاس کلان، کاهش آلودگیهای زیست محیطی و در نهایت کاهش مصرف سوختهای فسیلی از دیگر اهداف این طرح بزرگ است.
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