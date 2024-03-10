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۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۳۵

مدیرعامل توزیع برق گیلان خبر داد؛  

اجرای طرح تعویض چراغ‌های معابر با لامپ‌های فوق کم مصرف در گیلان

اجرای طرح تعویض چراغ‌های معابر با لامپ‌های فوق کم مصرف در گیلان

رشت- مدیرعامل توزیع برق گیلان از اجرای طرح بزرگ تعویض چراغ‌های معابر با لامپ‌های فوق کم مصرف در این استان خبر داد.

محمدتقی مهدیزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر از آغاز طرح بزرگ اصلاح حدود ۳۰۰ هزار دستگاه روشنایی معابر استان و اجرای اولین مرحله آن در بخش شلمان شهرستان لنگرود خبر داد و اظهار کرد: استفاده از چراغ‌های فوق کم مصرف جدید تأثیر چشمگیری در کاهش مصرف این تعرفه در استان داشته و علاوه بر آن کیفیت و روشنایی بسیار بهتری نسبت قبل ارائه می‌دهد.

مهدی زاده از این پروژه به عنوان یکی از پروژه‌های مهم و بزرگ تاریخ صنعت برق گیلان برشمرد و بیان کرد: چراغ‌های روشنایی معابر فوق کم مصرف LED-SMD با بهره نوری ۱۸۰ لومن بروات با مصرف توان راکتیو صفر به تعداد حدود ۳۰۰ هزار عدد در فاز اول این طرح در کل استان نصب و جایگزین چراغ‌های موجود می‌شود

وی با اشاره به پیوست زیست محیطی طرح مزبور افزود: این طرح بزرگ در راستای حفظ محیط زیست و کاهش مصرف برق در استان اجرا می‌شود و اولین مرحله آن در شهرستان لنگرود و در بخش شلمان به اجرا در آمد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با بیان اینکه طرح تعویض لامپ طی قرارداد با سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) اجرا می‌شود، گفت: در مرحله اول این طرح بیش از ۱۰۰ عدد از لامپ‌های فوق کم مصرف در شهرستان لنگرود نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گفته مهدیزاده، این طرح به صورت جاری با برنامه ریزی مدون در کل استان اجرا می‌شود و کاهش مصرف انرژی، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در مقیاس کلان، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و در نهایت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی از دیگر اهداف این طرح بزرگ است.

کد مطلب 6051176

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