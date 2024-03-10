آمادگی ۲۸ تیم راهداری البرز برای ارایه خدمات نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندیفر گفت: ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز به منظور ارتقای سطح ایمنی، نظارت و کنترل محورهای مواصلاتی سطح استان و انجام بهموقع و سریع عملیات راهداری فعالیتهای گستردهای را برای تعطیلات نوروزی در دست اقدام دارد.
وی با اشاره به اینکه ۲۰۰ نفر در قالب ۲۸ تیم گشت راهداری با در اختیار داشتن تجهیزات لازم آماده خدماترسانی به مسافران و گردشگران نوروزی هستند، افزود: این نیروها با استقرار در ۱۱ راهدارخانه استان به صورت شبانهروزی در کنار نیروهای پلیسراه، هلالاحمر و نیروی انتظامی برای برقراری امنیت و خدمترسانی به مسافران آمادگی کامل دارند.
زندی فر از اجرای طرح نوروزی راهداری از ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: با توجه به اخبار هواشناسی مبنی بر احتمال بارش برف و باران در ایام نوروز نیروهای راهداری با ۱۴۰ دستگاه ماشینآلات راهداری (سبک، نیمه سنگین و سنگین) آماده خدمترسانی به مسافران هستند و عملیات راهداری زمستانه همچنان ادامه دارد و نیروها در آمادهباش کامل هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز خاطرنشان کرد: مسافران و رانندگان میتوانند جهت کسب اطلاعات آخرین وضعیت راهها و انسدادها یا محدودیتهای احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه کنند یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.
وی خواستار توجه بیش از پیش رانندگان به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی شد و بیان کرد: رانندگی با سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت و سرعت غیرمجاز، استراحت پس از دو ساعت رانندگی در مجتمعهای خدماتی - رفاهی و رانندگی صبورانه میتواند موجب سفری ایمن و خاطرهای خوش از سفرهای نورزی برای هموطنان شود.
