«تاریخ بخارای صغیر» به بازار نشر آمد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تاریخ بخارای صغیر» با تصحیح حسن شجاعی مهر به‌تازگی توسط انتشارات نگارستان اندیشه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب چهارمین‌عنوان از مجموعه «آسیای صغیر و تمدن ایرانی اسلامی» است که این‌ناشر چاپ می‌کند.

کتاب حاضر که با نام «تاریخ بخارای صغیر» مشتمل بر سه‌کتاب و رساله در تاریخ کاشغر و یارکند است. این‌ناحیه در متون تاریخی همواره «بخارای صغیر» نامیده می‌شد. به همین‌دلیل مصحح این نام را برای مجموعه حاضر برگزیده است. نخستین کتاب از این مجموعه، «تاریخ کاشغر» اثر محمد عاطف بیگ از مستوفیان توپخانه عثمانی است که حدود سال ۱۸۸۵ میلادی به زبان ترکی عثمانی نوشته شده است.

کتاب پیش‌رو دربرگیرنده تاریخ کاشغر در سده‌های هجدهم و نوزدهم میلادی همراه با مطالبی درباره مردم شناسی و معادن و جغرافیای کاشغر است. دومین اثر، کتاب «کاشغریه» تألیف الکسی نیکولایویچ کوروپاتکین ژنرال خبره نظامی روس است که وزیر جنگ روسیه شد. این‌کتاب از مهم‌ترین منابع معاصر درباره کاشغر است. آخرین بخش این اثر کتاب «یارکند» شامل خلاصه گزارش مأموریت نخست داگلاس فورسیت دیپلمات انگلیسی به یارکند در سال ۱۸۷۰ میلادی است.

این‌کتاب با ۸۴۰ صفحه و قیمت ۷۹۰ هزار تومان منتشر شده است.