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۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۲۱

جلالی در تذکر شفاهی:

اقدامات رییس‌جمهور آشتی دولت و ملت را رقم زد

اقدامات رییس‌جمهور آشتی دولت و ملت را رقم زد

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات رییس‌جمهور و دولت قابل شمارش نیست. این اقدامات آشتی دولت و ملت را رقم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین جلالی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری شفاهی، اظهار کرد: حضور مردم در انتخابات حکایت از اقتدار، انسجام و امنیت جمهوری اسلامی ایران است.

این نماینده مجلس گفت: یکی از عوامل مهم این حضور حداکثری رضایت‌مندی از خدمات دولت انقلابی و پرتلاش سیزدهم است که کشور را با خزانه خالی، بدهکاری بالا، تورم شدید، افزایش نقدینگی و ناترازی در حوزه انرژی تحویل گرفت.

وی بیان کرد: رئیس جمهور ۵۵ سفر استانی، حل تنش آبی استان‌های خوزستان، سنندج، بوشهر، کرمان و اصفهان، حل ناترازی انرژی، افزایش ۳۷ درصدی حقوق معلمان، افزایش ۱۲ درصدی حقوق سربازان، توقف قیمت نجومی خودرو و مسکن، افزایش حقوق کارگران، افزایش ۱۰ برابری یارانه ها پس از ۲۰ سال، افزایش ۱۶ هزار تخت بیمارستان و پوشش ۱۷ میلیون بیمه رایگان را محقق کرد و پیشرفت شبکه ملی اینترنت را از ۲۳ درصد به ۷۰ درصد رساند.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: کارهای زیادی در این دولت صورت گرفته که قابل شمارش نیست و عملا رییس جمهور کشورمان اقدامات خود آشتی دولت و ملت را رقم زد.

کد مطلب 6051344
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خدایا پناه می‌بریم به خودت به داد ما برس

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