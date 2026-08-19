به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با فعالان فرهنگی و هنرمندان استان مرکزی اظهار کرد: در میانه جنگ رسانه‌ای، پیوند برنامه‌های میدانی با برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی، یک اتفاق مبارک است و فعالان فرهنگی در عرصه‌های متنوع، از پیشگامان این حرکت بوده‌اند.



وی افزود: توقع مردم از شهر و جامعه امروز، یک توقع معمولی نیست. اگر همزمان با روز جهانی مسجد، شاهد یک اتفاق متفاوت باشیم، باید بسیاری از متغیرها را دوباره بازبینی کنیم؛ چراکه مردم تغییر نکرده‌اند و همچنان پای حق و حقیقت ایستاده و برای آن هزینه می‌دهند.



حجت‌الاسلام قمی تصریح کرد: تحولات اخیر جامعه، جلوه‌ای از یک بعثت مردمی است که با انتخاب و برانگیختگی الهی شکل گرفته که موجب تغییر معادلات شده است و حضور مردم نیز خود حامل پیام و خالق معناست.



وی ادامه داد: حضور مردم در میدان جلوه‌ای از ایستادگی و مقاومت است و آثار آن در سطح جهان، به‌ویژه در تغییر معادلات، قابل مشاهده است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با تأکید بر اینکه نباید این تحولات را صرفاً قهرمان‌سازی داخلی تلقی کرد گفت: با وجود مشکلات و پیچیدگی‌های داخلی، تحولات مهمی در عرصه بین‌المللی رقم خورده و تغییر جایگاه آمریکا در برابر اراده ملت‌ها، نشانه دگرگونی جدی در معادلات جهانی است که همچنان ادامه دارد.



وی تاکید کرد: ۲۸ مرداد یادآور مداخله و کودتای تاریخی است و امروز پس از گذشت سال‌ها، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت‌های بزرگ به‌طور محسوسی تغییر کرده و دشمنان نیز این اقتدار را به‌خوبی درک کرده‌اند.



حجت‌الاسلام قمی افزود: اگر زمانی دشمنان با ادبیات حقوق بشر و با ظاهری متفاوت سخن می‌گفتند، امروز در آشکارترین و خشن‌ترین شکل ممکن رفتار می‌کنند اما همین مسئله نشان می‌دهد که توازن و معادلات تغییر کرده است.



وی بیان کرد: زمانی از جایگاه ایران در افق ۲۰ ساله سخن می‌گفتیم، اما امروز باید جایگاه واقعی کشور را در منطقه ارزیابی کنیم؛ مردم ایران مردمی فهیم، مطالبه‌گر و عدالت‌خواه هستند که بیش از گذشته در مسیر تحقق حق و حقیقت به میدان آمده‌اند.



مسجد باید از پایگاه فرهنگی به محور حرکت اجتماعی و حل مسائل مردم تبدیل شود



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در ادامه با طرح این پرسش که مسجد در این بعثت مردمی کجاست؟ تصریح کرد: میدان دادن به مسجد و فعال کردن ظرفیت‌های آن، یکی از مهم‌ترین وظایف ماست. اگر امور فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی در مسجد به درستی سامان یابد مسجد می‌تواند گره‌گشای مسائل مردم باشد.



وی گفت: مسجد فقط یک پایگاه فرهنگی نیست، بلکه ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز دارد و می‌تواند در حل مسائل جامعه نقش‌آفرین باشد.



حجت‌الاسلام قمی با اشاره به ابعاد مختلف جنگ امروز تصریح کرد: جنگ امروز، ترکیبی و چندلایه است و ابعاد نظامی، امنیتی، حقوقی و فرهنگی آن در هم تنیده‌اند و بر یکدیگر تأثیر مستقیم دارند.



وی ادامه داد: در روزهای اخیر، بیش از گذشته درباره احتمال گسترش ابعاد نظامی این نبرد صحبت شده است، اما باید توجه داشت که در کانون این جنگ ترکیبی، یک نبرد مهم‌تر نیز جریان دارد و آن، جنگ برای قبضه افکار عمومی است.



حجت‌الاسلام قمی تاکید کرد: جنگ اصلی، جنگ افکار عمومی است و این مسئله با رسانه، روحانیون، عناصر فضای مجازی و همه کسانی که در عرصه روایتگری فعالیت می‌کنند ارتباط مستقیم دارد. هرچه جنگ پیچیده‌تر می‌شود، اهمیت این میدان نیز بیشتر خواهد شد.



وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی مردم گفت: در چنین شرایطی، امام جماعت و فعال مسجد باید بداند چگونه در میدان افکار عمومی نقش‌آفرینی کند و چگونه در کنار مردم بایستد. مسجد باید به کانون حضور، روایت، امیدآفرینی و حل مسائل مردم تبدیل شود.



حجت‌الاسلام قمی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری که «هر ایرانی یک بسیجی» است افزود: این تعبیر، بار سنگینی بر دوش همه ما می‌گذارد؛ زیرا با یک جنگ تمام‌عیار، پیچیده، سنگین و دشوار مواجه هستیم. برای حضور مؤثر در چنین میدانی، باید نقشه راه را شناخته و با برنامه، انسجام و شناخت دقیق میدان حرکت کنیم.



نقشه پیروزی در جنگِ پیش‌رو ساده نیست؛ نخبگان باید آماده باشند



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: با توجه به پیچیدگی جنگ پیش‌رو، جامعه نخبگانی و جریان‌های فرهنگی باید با شناخت دقیق میدان، برای مراحل بعدی آماده باشند.

وی با اشاره به تحولات اجتماعی و فرهنگی اخیر افزود: مردم ایران در سال‌های اخیر تحولات مهمی را تجربه کرده‌اند و امروز جلوه‌های تازه‌ای از رشد، تعالی، ایستادگی و استقامت در جامعه دیده می‌شود که باید فراتر از ظواهر و با نگاهی عمیق مورد توجه قرار گیرد.



حجت‌الاسلام قمی تصریح کرد: شناخت دقیق جامعه نیازمند نگاهی عمیق و حکیمانه است؛ باید فراتر از ظواهر، ظرفیت‌ها، لایه‌های پنهان و ابعاد مختلف تحولات مردم را به‌درستی شناخت و تحلیل کرد.



وی ادامه داد: امروز، مبارزه با استکبار جهانی مفهومی متفاوت یافته است و برای درک شرایط روز، باید پیوند میان حضور و بعثت مردم، نقش مسجد و مبارزه با استکبار را به‌درستی تبیین کرد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور تاکید کرد: مسجد باید به پایگاه حضور مردم و محل حل مسائل جامعه تبدیل شود و با تقویت برادری و همبستگی، نقش خود را متناسب با اقتضائات روز و در مسیر مقابله با استکبار جهانی ایفا کند.



وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و مطالبات مردم افزود: یکی از کارهای مهمی که همچنان پیش روی ما قرار دارد، تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب و خواست مردم ایران برای حضور مؤثر در میدان است.



حجت‌الاسلام قمی بیان کرد: در این مسیر، جلوه‌های برجسته‌ای از همراهی مردم، از حضور گسترده در تشییع شهدا تا مشارکت در راهپیمایی اربعین، مراسم جاماندگان و آیین‌های عزاداری شهادت امام رضا(ع) در مشهد و دیگر نقاط کشور، به نمایش گذاشته شده است.



وی گفت: پس از تشییع شهدا، بارها از حضور مردم قدردانی شد و ضرورت انتقام راهبردی، قصاص و پاسخ به جنایات دشمن مورد تأکید قرار گرفت که این مطالبه و احساس مسئولیت در قبال تک‌تک شهدا و جوانانی که جان خود را از دست داده‌اند، در جامعه وجود دارد و باید به‌درستی روایت و هدایت شود.



مردم‌سالاری دینی به معنای شانه خالی کردن مسئولان از مسئولیت نیست



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: فعالان فرهنگی از عناصر اصلی چاره‌اندیشی برای شرایط امروز هستند و مسئولیت آنان، روایت صحیح رویدادها، شناخت دقیق مسائل جامعه و ارائه راهکارهای مؤثر برای مواجهه با شرایط جدید است.



وی افزود: بخش مهمی از مسئولیت‌ها بر عهده مردم است و مردم‌سالاری دینی به معنای سلب مسئولیت از مسئولان نیست بلکه حضور، مشارکت و اراده مردم، عامل اصلی ایجاد تفاوت و پیشبرد امور جامعه است.



حجت‌الاسلام قمی با بیان اینکه روایت خوبی‌ها باید به یک مأموریت جدی تبدیل شود تصریح کرد: باید ظرفیت‌ها، موفقیت‌ها و اراده مردم را به‌درستی روایت کرد؛ به‌ویژه بانوان که از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه انگیزه، توانمندی و اراده برخوردارند. روایت صحیح می‌تواند انگیزه‌ها را تقویت و اراده جمعی برای حل مسائل جامعه را مستحکم کند.



وی ادامه داد: امروز بخش مهمی از مسئولیت تاریخی بر عهده مردم است و برای طراحی راهکارهای اجتماعی و فرهنگی، باید از ظرفیت فکری، خلاقیت و توانمندی زنان بهره گرفت و نقش آنان را در عبور از رویکردهای صرفاً سلبی جدی‌تر دنبال کرد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به ضرورت طراحی نقشه راه برای جامعه تاکید کرد: جامعه امروز وارد مرحله‌ای پیچیده شده و برای عبور از این مرحله باید زمینه‌های لازم را فراهم کرد. یکی از مهم‌ترین الزامات، جدی گرفتن نقش مردم، نخبگان و جریان‌های مؤثر فرهنگی در طراحی مسیر آینده است.



وی افزود: پیروزی در این جنگ نیازمند نقشه‌ای دقیق و پیچیده است و جامعه نخبگانی، مسئولان و جریان‌های مؤثر فرهنگی باید برای مراحل پیش‌رو، برنامه و آمادگی لازم را داشته باشند؛ چراکه باید خود را برای مراحل بعدی این نبرد آماده کنیم.



حجت‌الاسلام قمی بیان کرد: این مسیر با هدایت رهبر معظم انقلاب، که رهبری حکیم، هوشمند و استوار هستند، به فضل الهی پیش خواهد رفت و همراهی مردم و فعالان فرهنگی در این مسیر اهمیت اساسی دارد.



وی گفت: نباید از دشواری‌های جنگ غافل شد یا واقعیت‌های آن را ساده‌انگاری کرد و با وجود دستاوردهای مهم، تداوم مسیر نیازمند شناخت دقیق شرایط، صبر و درک جایگاه تاریخی کشور و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌ های مردم و جریان‌های فرهنگی است.