بازداشت عوامل نزاع در یک بیمارستان قائمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید موسی حسینی اظهار کرد: در پی کسب خبری از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ استان شب جمعه ۱۸ اسفندماه مبنی بر وقوع نزاع و درگیری چند اراذل و اوباش در یکی از مراکز درمانی و بیمارستانی شهرستان قائم شهر، موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی آن شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران گشت انتظامی شهرستان با حضور سریع و به موقع در محل حادثه که در بخش اورژانس این مرکز درمانی بوده در بررسی‌های اولیه دریافتند، تعدادی اراذل و اوباش قمه به دست به علت اختلافات قبلی به شدت با قمه و شمشیر با یکدیگر درگیر شدند و ضمن ایجاد اخلال در نظم بیمارستان، موجب تخریب اموال عمومی و ضرب و جرح برخی افراد شدند.

سردار حسینی با اشاره به اشراف اطلاعاتی و حضور به موقع و ضربتی پلیس در صحنه از دستگیری ۵ متهم از اراذل و اوباش این شهر خبر داد و افزود: مأموران در ادامه موفق به کشف چندین قبضه سلاح سرد و آلات جرم شدند.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران از عزم جدی پلیس در برخورد با اراذل و اوباش خبر داد و افزود: پلیس با هماهنگی و همکاری دستگاه قضائی با هرگونه شرارت و اخلال در نظم و امنیت عمومی برابر قانون رفتار خواهد کرد.