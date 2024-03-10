به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان والیبال ایران امروز (یکشنبه ۲۰ اسفند) با هفت دیدار در شهرهای گرگان، رفسنجان، اسلامشهر، تهران (دو دیدار)، رامسر و مشهد پیگیری می‌شود.

پیکانی‌ها در هفته بیست و چهارم لیگ برتر والیبال مردان در سالن اختصاصی خود به مصاف شهرداری گنبد رفتند و سه بر یک به پیروزی رسیدند.

شاگردان پیمان اکبری ست نخست را ۲۵ بر ۱۶ به نفع خود به پایان رساندند اما در ست دوم ۲۶ بر ۲۸ مغلوب حریف شدند. سومین ست ۲۵ بر ۱۴ به نفع پیکان تمام شد تا در ست چهارم رقابت دو تیم ادامه یابد. در چهارمین ست هم پیکانی‌ها نتیجه را ۲۵ بر ۱۸ به نفع خود تمام کردند تا به شانزدهمین برد خود دست یافته و ۴۸ امتیازی شوند.

شهرداری گنبد هم با ۷ پیروزی و ۲۵ امتیاز در جایگاه سیزدهم باقی ماند تا خود را برای حضور در پلی‌اوت آماده کند.

دیدار رفت دو تیم سه بر صفر به سود پیکان پایان یافت و گنبدی‌ها امکان جبران این شکست را نیافتند.

شهرداری گنبد در این مسابقه میزبان بود و با توافق دو تیم و موافقت سازمان لیگ این دیدار در تهران برگزار شد. بهرام سلیمانی به عنوان نماینده سازمان لیگ و علی یاوری به عنوان ناظر فنی و داوری در این مسابقه حضور داشتند.

تلاش پاسی‌ها منجر به کسب سهمیه نشد

در یکی دیگر از حساس‌ترین دیدارهای این هفته شهرداری ارومیه در سالن مهران مهمان نیان الکترونیک بود و سه بر یک به پیروزی رسید. در این دیدار ارومیه‌ای‌ها دو ست نخست را با امتیازات ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۹ به نفع خود به پایان رساندند اما در سومین ست نیانی‌ها ۲۵ بر ۲۲ پیروز میدان شدند. شهرداری ارومیه در چهارمین ست ۲۵ بر ۲۱ پیروز میدان شد تا چهاردهمین برد خود در لیگ را کسب کرده و با ۳۹ امتیاز آخرین سهمیه پلی‌آف را از آن خود کند.

ارومیه که در دیدار دور رفت سه بر دو نیان را شکست داد در این مسابقه پیروزی برابر حریف را دبل کرد تا با بردی شیرین با مرحله مقدماتی لیگ برتر خداحافظی کرده و به مرحله بعد صعود کند.

نیان با هشت پیروزی و ۲۸ امتیاز در جایگاه دوازدهم باقی ماند تا راهی مرحله پلی‌اوت شود.

در سومین دیدار این هفته تیم پاس گرگان در سالن امام خمینی (ره) شهر گرگان به مصاف یکدیگر رفتند و نماینده گرگان سه بر دو به پیروزی رسید.

شاگردان عیسی سنگدوینی در ست نخست این مسابقه ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسیدند اما در ست‌های دوم و سوم ۲۶ بر ۲۴ و ۲۷ بر ۲۵ نتیجه را به میهمان خود واگذار کردند تا به رغم میزبانی دو بر یک از حریف عقب بیافتند.

ایفاسرام در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۱۵ مغلوب میزبان شد تا رقابت دو تیم به ست حساس پنجم کشیده شود. تیم والیبال پاس گرگان در آخرین ست ۱۵ بر ۱۱ به پیروزی رسید تا سیزدهمین برد خود را کسب کنند، اما این تیم با ۳۸ امتیاز در رتبه نهم باقی ماند و سهمیه پلی‌آف نگرفت.

دیدار دور رفت دو تیم سه بر یک به نفع ایفاسرام پایان یافت و پاسی‌ها در این دیدار به دنبال انتقام از حریف در خانه بودند به این هدف رسیدند. ایفاسرام نیز با ۱۵ برد و ۴۵ امتیاز به کار خود در مرحله مقدماتی پایان داد و رتبه ششم جدول را از آن خود کرد.