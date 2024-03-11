«۳۰ شب سی مسجد» با محوریت طرح زندگی با آیه ها در میاندورود

حجت الاسلام محمد چوپانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ۳۰ شب سی محفل در شهرستان میاندورود گفت: طرح مسطورا با موضوع زندگی با آیهها در مساجد و اماکن مذهبی و مؤسسات و خانههای قرآن این شهرستان برگزار میشود.
وی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و با تاکید بر اهمیت توسعه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در این ماه، اظهار داشت: برگزاری سی شب سی محفل انس با قرآن کریم در شبهای ماه مبارک رمضان در محافل، مساجد و مؤسسات و خانههای قرآن شهری و روستایی این شهرستان برنامه ریزی شده است.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری طرح مسطورا (زندگی با آیهها)، در شهرستان میاندورود، افزود: انتخاب ۳۰ فراز زندگی ساز قرآن کریم و تبیین و حفظ آن در جهت ترویج و توسعه فعالیتهای قرآنی و اهمیت به سبک زندگی قرآنی با حضور مبلغین و فعالان حوزه تبلیغ در مساجد، تکایا و اماکن مذهبی این شهرستان برگزار میشود.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میاندورود در بخش پایانی سخنان خود به برگزاری گردهمایی بزرگ روحانیون و هیئتهای مذهبی شهرستان اشاره و خاطر نشان کرد: تلاش شده است در ماه مبارک رمضان همه مساجد در شهرستان میاندورود فعالیتهای فرهنگی و قرآنی را محور فعالیت خود قرار دهند و هیچ مسجدی بدون مبلغ و روحانی نباشد و اعزام گروههای جهادی و تبلیغی در راستای فعالیت فرهنگی و قرآنی در مساجد و اماکن مذهبی محور همه ی فعالیتها در ماه مبارک باشد.
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