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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۴۲

سرپرست تبلیغات اسلامی میاندورود خبر داد؛

«۳۰ شب سی مسجد» با محوریت طرح زندگی با آیه ها در میاندورود

«۳۰ شب سی مسجد» با محوریت طرح زندگی با آیه ها در میاندورود

میاندورود- سرپرست اداره تبلیغات اسلامی میاندورود گفت: برنامه «۳۰ شب سی مسجد» با محوریت طرح زندگی با آیه ها در شهرستان اجرا می شود.

حجت الاسلام محمد چوپانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ۳۰ شب سی محفل در شهرستان میاندورود گفت: طرح مسطورا با موضوع زندگی با آیه‌ها در مساجد و اماکن مذهبی و مؤسسات و خانه‌های قرآن این شهرستان برگزار می‌شود.

وی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و با تاکید بر اهمیت توسعه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در این ماه، اظهار داشت: برگزاری سی شب سی محفل انس با قرآن کریم در شب‌های ماه مبارک رمضان در محافل، مساجد و مؤسسات و خانه‌های قرآن شهری و روستایی این شهرستان برنامه ریزی شده است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری طرح مسطورا (زندگی با آیه‌ها)، در شهرستان میاندورود، افزود: انتخاب ۳۰ فراز زندگی ساز قرآن کریم و تبیین و حفظ آن در جهت ترویج و توسعه فعالیت‌های قرآنی و اهمیت به سبک زندگی قرآنی با حضور مبلغین و فعالان حوزه تبلیغ در مساجد، تکایا و اماکن مذهبی این شهرستان برگزار می‌شود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میاندورود در بخش پایانی سخنان خود به برگزاری گردهمایی بزرگ روحانیون و هیئت‌های مذهبی شهرستان اشاره و خاطر نشان کرد: تلاش شده است در ماه مبارک رمضان همه مساجد در شهرستان میاندورود فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی را محور فعالیت خود قرار دهند و هیچ مسجدی بدون مبلغ و روحانی نباشد و اعزام گروه‌های جهادی و تبلیغی در راستای فعالیت فرهنگی و قرآنی در مساجد و اماکن مذهبی محور همه ی فعالیت‌ها در ماه مبارک باشد.

کد مطلب 6052148

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