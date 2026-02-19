حجت‌الاسلام علی قاسمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز مرحله سوم نهضت ملی و قرآنی «زندگی با آیه‌ها» در شهرستان میاندورود اظهار کرد: این طرح با رویکرد کاربردی‌سازی مفاهیم قرآن کریم و پیوند دادن آیات الهی با مسائل روز جامعه اجرا می‌شود و تلاش دارد انس با قرآن را از سطح تلاوت و حفظ، به عرصه رفتار و سبک زندگی ارتقا دهد.

وی با بیان اینکه این نهضت صرفاً یک برنامه مناسبتی نیست بلکه حرکتی مستمر در حوزه فرهنگ‌سازی قرآنی است، افزود: در قالب این طرح، آیات منتخب متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه از جمله موضوعات اخلاقی، تحکیم خانواده، امیدآفرینی، مسئولیت‌پذیری و تقویت روحیه مقاومت تبیین می‌شود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی میاندورود ادامه داد: اجرای برنامه‌های متنوعی همچون نشست‌های معرفتی، جلسات تفسیر، محافل خانگی، تولیدات رسانه‌ای و دوره‌های آموزشی در دستور کار قرار دارد تا مفاهیم قرآنی به‌صورت ملموس در زندگی مردم جاری شود.

قاسمی با اشاره به همراهی دستگاه‌های اجرایی شهرستان در اجرای این طرح تصریح کرد: فرمانداری، سپاه ناحیه مقاومت بسیج، نیروی انتظامی و اداره آموزش و پرورش میاندورود هر یک با ظرفیت‌های خود در پیشبرد اهداف نهضت سهیم هستند و این هم‌افزایی، زمینه گسترش فرهنگ قرآنی را فراهم کرده است.

وی حضور آموزش و پرورش در این طرح را فرصتی ارزشمند برای تقویت هویت دینی نسل نوجوان دانست و گفت: آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم کاربردی قرآن می‌تواند نقش مؤثری در تربیت نسلی مؤمن، مسئولیت‌پذیر و امیدوار ایفا کند.

دبیر شورای گسترش و توسعه فعالیت‌های قرآنی شهرستان میاندورود خاطرنشان کرد: نهضت «زندگی با آیه‌ها» در مساجد، حسینیه‌ها، مدارس، ادارات و حتی محافل خانوادگی دنبال می‌شود و هدف آن نهادینه‌سازی گفتمان جامعه‌ای مقاوم و تمدن‌ساز بر پایه آموزه‌های قرآن کریم است.

وی در پایان تأکید کرد: تحقق جامعه‌ای پویا و برخوردار از انس عملی با قرآن، مستلزم مشارکت عمومی و استمرار چنین حرکت‌های فرهنگی است و «زندگی با آیه‌ها» گامی مؤثر در این مسیر به شمار می‌رود.