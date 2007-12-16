خط انتقال فاضلاب حصارک کرج اجرا می شود

بهمن بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این کار با هدف انتقال فاضلابهای خانگی منطقه حصارک پایین از مناطق زیر پوشش آبفای مهرشهر به طول سه هزار و 90 متر از میدان دانشگاه حصارک تا شهرک پردیسان شروع شده و در حال اجراست.

وی افزود: این خط در دو بخش لوله گذاری بصورت ترانشه باز(حفاری سطحی) و لوله رانی (زیرسطحی) به صورت پایپ جکینگ اجرا می شود که در بخش لوله رانی، 220 متر عملیات پایپ جکینگ با لوله هایی از جنس بتن مسلح با قطر یک هزار و 200 میلی متر با هزینه ای بالغ بر 131 میلیون تومان و بخش لوله گذاری با دو هزار و 870 متر لوله گذاری از جنس پلی اتیلن به قطر 800 میلی متر با صرف هزینه ای بالغ بر 582 میلیون تومان در حال اجراست.

بقایی خاطرنشان کرد: خط فوق(خط C ) به عنوان خط اصلی جمع آوری و انتقال فاضلاب کل منطقه حصارک پایین شامل خیابان گلستان، شهرک شهید چمران و پردیسان محسوب می شود که پس از آن توسط خط اصلی(خط A ) برای انجام فرآیند به تصفیه خانه فاضلاب کرج منتقل می شود.

کل این عملیات با صرف هزینه ای معادل هفت میلیارد و 130 میلیون ریال با لوله هایی به قطرهای یک هزار و 200 و 800 میلی متری اجرا می شود.