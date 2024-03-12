پولیانسکی: روسیه هراسی اروپا عاقبت بدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، معاون اول نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان ملل از رویکرد روس هراسی اروپا انتقاد کرد.

«دیمیتری پولیانسکی» معاون اول نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان ملل روز سه شنبه گفت که اتحادیه اروپا با معرفی روسیه به عنوان یک دشمن خود مرتکب اشتباه بزرگی شده است.

دیپلمات ارشد روسیه در نشست شورای امنیت درباره اتحادیه اروپا گفت: صرفاً اعلام می‌کنم که اتحادیه اروپا برای پیشبرد برنامه روس هراسی خود و با تلاش برای نشان دادن روسیه به‌عنوان یک دشمن، یک خطای راهبردی بزرگ مرتکب می شود.

پولیانسکی یادآور شد که این در حالی است که روسیه هرگز اقدام تهاجمی علیه اتحادیه اروپا انجام نداده است.

معاون نماینده روسیه در سازمان ملل همچنین افزود که روسیه تاکنون هیچ طرح ضد اروپایی را اجرا نکرده است، اما بروکسل همچنان تلاش می کند تا علیه روسیه مخالفت کند و این برای اروپا پایان بدی خواهد داشت.