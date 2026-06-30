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۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

پولیانسکی: اتحادیه اروپا آگاهانه به سمت تقابل با روسیه حرکت می‌کند

پولیانسکی: اتحادیه اروپا آگاهانه به سمت تقابل با روسیه حرکت می‌کند

نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد: اتحادیه اروپا آگاهانه به سمت تقابل با روسیه حرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پولیانسکی نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا در گفتگو با خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد: اتحادیه اروپا آگاهانه در مسیر تقابل با روسیه حرکت می‌کند.

نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا سپس اضافه کرد: این بلوک ماهیت خود را تغییر داده و از یک اتحادیه اقتصادی به یک اتحاد نظامی و روس‌ستیز تبدیل شده است. روسیه باید هوشیاری خود را حفظ کرده و اقدامات احتمالی این اتحادیه را از پیش ارزیابی و محاسبه کند.

تنش ها بین روسیه و اتحادیه اروپا روبه افزایش است.

دیمیتری پولیانسکی پیشتر نیز گفته بود که مسکو هیچ علاقه و تمایلی از سوی بروکسل برای آغاز گفتگو درباره امنیت اروپا مشاهده نمی‌کند.

روابط روسیه و اتحادیه اروپا از زمان شروع جنگ اوکراین به تیرگی گراییده است. مسکو، بروکسل را مهمترین مانع برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح اوکراین می داند.

کد مطلب 6875759

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