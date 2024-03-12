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۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۲۱

مصدومان چهارشنبه آخر سال خوزستان به ۳۱ نفر رسید

مصدومان چهارشنبه آخر سال خوزستان به ۳۱ نفر رسید

اهواز - رییس اورژانس استان خوزستان از افزایش آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال در این استان به ۳۱ نفر خبر داد و گفت: سوختگی دست و پا و آسیب به چشم عمده آسیب دیدگی ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ کره بندی سه‌شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون در اثر آتش و ترقه بازی ۳۱ نفر در استان خوزستان مصدوم شدند که ۱۱ نفر بستری هستند.

رئیس اورژانس خوزستان گفت: این مصدومیت‌ها مربوط به شهرستان‌های اهواز، بهبهان، دزفول، ایذه، آغاجاری، اندیمشک، شوشتر، رامهرمز، مسجدسلیمان و ماهشهر هستند.

وی افزود: از نیمه اسفند ماه تاکنون ۳۵ نفر دچار انواع حادثه ناشی از آتش بازی و ترقه بازی شده‌اند که یک نفر از آنان در بخش آی سی یو بستری شده است.

کره بندی از کلیه خانواده‌ها تقاضا کرد با مراقبت از فرزندان خود از بروز حوادث جبران ناپذیر جلوگیری کنند.

کد مطلب 6053850

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