به گزارش خبرگزاری مهر، «علاءالدین بروجردی» رییس انجمن دوستی ایران و چین، در دیدار خداحافظی سفیر چین در تهران، وی را سفیری فعال و دوستدار توسعه روابط ایران و چین دانست و ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان در مسوولیت‌های بعدی، تاکید کرد: یقین داریم که جنابعالی یک دوست دایم برای جمهوری اسلامی ایران خواهید ماند.

بروجردی با اشاره به سند همکاری‌های ۲۵ ساله دو کشور، گفت: یقین دارم که آینده روابط رو به توسعه ایران و چین، آینده‌ای روشن‌تر خواهد بود به ویژه اینکه از پشتوانه سند همکاری ۲۵ ساله برخوردار است.

رییس انجمن دوستی ایران و چین اظهار داشت: خوشبختانه نگاه افکار عمومی ملت ایران به روابط با چین مثبت است و ما در انجمن دوستی ایران و چین به دنبال مثبت‌تر کردن این نگاه هستیم.

بروجردی با اشاره به انتخابات اخیر دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اینکه وی از یکی از حوزه‌های انتخابیه جنوب ایران وارد مجلس شورای اسلامی خواهد شد، افزود: در آینده هم از طریق مجلس شورای اسلامی و هم از طریق انجمن دوستی ایران و چین پیگیر پیشبرد روابط ایران و چین خواهم بود.

رییس انجمن دوستی ایران و چین در بخشی دیگر از سخنانش، به اهمیت و ضرورت تقویت خواهرخواندگی میان استان‌های ایران و چین اشاره و تاکید نمود که انجمن دوستی ایران و چین این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

رییس انجمن دوستی ایران و چین در پایان سخنانش تاکید کرد: امیدواریم انجمن‌های دوستی دو کشور بتوانند به عنوان موتور محرک روابط، به طور شایسته ایفای نقش کنند.

سفیر چین نیز در این ملاقات ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان و همچنین تبریک به دکتر بروجردی به مناسبت پیروزی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از حمایت‌ها و ایفای نقش مؤثر این انجمن در توسعه مناسبات دو کشور قدردانی کرد.

چانگ هوآ تاکید کرد که بعد از بازگشت به چین، صرف نظر از اینکه در چه پست و جایگاهی قرار خواهد گرفت، به عنوان یکی از دوستداران توسعه مناسبات دو کشور، حمایت خود از روند توسعه و تقویت روابط را ادامه خواهد داد.

سفیر چین همچنین در بخشی از سخنانش به انتقاد از سیاست‌های مخرب آمریکا در عرصه‌های منطقه‌ای و بین المللی پرداخت و اظهار داشت که تحولات غم انگیز جاری در غزه ریشه در سیاست‌های مخرب آمریکا دارد.

چانگ هوآ که از بهار سال ۱۳۹۸ به عنوان سفیر جمهوری خلق چین در تهران فعالیت کرده است، پس از حدود پنج سال، اوایل فروردین سال ۱۴۰۳ با پایان ماموریتش در تهران، به پکن بازخواهد گشت.