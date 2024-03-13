هفته آینده ۴ ایستگاه جدید مترو افتتاح خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، «علیرضا زاکانی» شهردار تهران در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲) با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: ستادی برای موضوع گردشگری در ایام نوروز مشخص و ۱۹ مسیر برای این امر در نظر گرفته شده است که از جمله تپه‌های عباس آباد و برج میلاد است.

وی افزود: با مراکز اسکان هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است تا ان‌شاء‌الله خدمتگزار آن‌هایی باشیم که به تهران تشریف می‌آورند و قدم بر چشم ما می‌گذارند.

شهردار تهران تاکید کرد: برای موضوع گردشگری در تهران به خصوص ایام نوروز کار جامعی صورت گرفته، ضمن آنکه فعالیت‌های نشاط انگیزی انجام شده است که بتواند موجب افزایش جلوه و کارکرد شهر تهران برای مردم و گردشگران شود.

زاکانی از افتتاح ۴ ایستگاه جدید مترو در روز شنبه (۲۶ اسفند ماه) خبر داد و اظهار داشت: شنبه ۴ ایستگاه جدید مترو افتتاح می‌شود که از این تعداد ۳ ایستگاه مختص خط ۶ و یکی بخش تبادلی ایستگاه تربیت مدرس است که به صورت مشترک به خط ۶ و ۷ اختصاص دارد.