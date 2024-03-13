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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۳۹

زاکانی در حاشیه جلسه هیأت دولت:

هفته آینده ۴ ایستگاه جدید مترو افتتاح خواهد شد

هفته آینده ۴ ایستگاه جدید مترو افتتاح خواهد شد

شهردار تهران از افتتاح ۴ ایستگاه جدید مترو در روز شنبه هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، «علیرضا زاکانی» شهردار تهران در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲) با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: ستادی برای موضوع گردشگری در ایام نوروز مشخص و ۱۹ مسیر برای این امر در نظر گرفته شده است که از جمله تپه‌های عباس آباد و برج میلاد است.

وی افزود: با مراکز اسکان هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است تا ان‌شاء‌الله خدمتگزار آن‌هایی باشیم که به تهران تشریف می‌آورند و قدم بر چشم ما می‌گذارند.

شهردار تهران تاکید کرد: برای موضوع گردشگری در تهران به خصوص ایام نوروز کار جامعی صورت گرفته، ضمن آنکه فعالیت‌های نشاط انگیزی انجام شده است که بتواند موجب افزایش جلوه و کارکرد شهر تهران برای مردم و گردشگران شود.

زاکانی از افتتاح ۴ ایستگاه جدید مترو در روز شنبه (۲۶ اسفند ماه) خبر داد و اظهار داشت: شنبه ۴ ایستگاه جدید مترو افتتاح می‌شود که از این تعداد ۳ ایستگاه مختص خط ۶ و یکی بخش تبادلی ایستگاه تربیت مدرس است که به صورت مشترک به خط ۶ و ۷ اختصاص دارد.

کد مطلب 6054253
رامین عبداله شاهی

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