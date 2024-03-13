روسیه: آمریکا قصد مداخله در انتخابات ریاست جمهوری را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه روسیه از تلاش آمریکا برای مداخله در انتخابات این کشور انتقاد کرد.
وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه دربیانیه ای اعلام کرد که دولت «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا از سازمانهای این کشور میخواهد که برای کاهش مشارکت در انتخابات روسیه تلاش کنند.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که مسکو تلاشهای غرب برای تأثیر مستقیم بر اوضاع داخلی این کشور در آستانه انتخابات را رصد میکند.
سرویس اطلاعات خارجی روسیه هم روز دوشنبه اعلام کرد دولت آمریکا در تلاش است تا میزان مشارکت عمومی در انتخابات آتی روسیه را تحت تاثیر قرار دهد.
بنا به اعلام سرویس اطلاعات خارجی روسیه، کاخ سفید سازمانهای غیردولتی آمریکایی را موظف به کاهش مشارکت مردمی در انتخابات ریاستجمهوری روسیه کرده است.
در بخشی از بیانیه سرویس اطلاعات خارجی روسیه آمده است: با مشارکت متخصصان برجسته فناوری اطلاعات آمریکا، قرار است حملات سایبری به سیستم رای گیری الکترونیکی از راه دور روسیه انجام شود که در نتیجه آن شمارش آرای بخش قابل توجهی از رأی دهندگان روسیه را غیرممکن کند.
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