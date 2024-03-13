مسوولان باشگاه به فکر استقلال باشند/ نتیجه عادلانه بود

به گزارش خبرنگآر مهر، آرش رضاوند پس از تساوی بدون گل استقلال برابر پرسپولیس گفت: بازی خوبی را از دو تیم شاهد بودیم البته به خاطر فشار و استرسی که وجود دارد جذابیت همیشگی را نداشت اما در مجموع تلاش بازیکنان خوب بود و اعتقاد دارم نتیجه عادلانه رقم خورد.

وی گفت: این بازی برای ما تمام شده است و ما بازی به بازی پیش می رویم و تلاش می کنیم تا در دیدارهای آینده نتایج دلخواه را کسب کنیم.

هافبک تیم استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا مطالبات خود را از باشگاه دریافت کرده اید یا خیر گفت: استقلال همیشه مشکلات مالی دارد. ما ۳۵ درصد از قرارداد خود را گرفته ایم و بخشی را هم به خاطر موفقیت تیم کم کرده ایم اما امیدواریم مسئولان باشگاه به فکر حل این مشکلات هم باشند.

وی گفت: ما به خاطر هواداران بازی می کنیم و خوشحالی آنها باعث خوشحالی ما خواهد شد اما باشگاه هم باید شرایط ما را درک کند و تمام تلاش خود را انجام دهد تا مشکلات مالی بازیکنان حل شود.