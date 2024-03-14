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۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۳۴

امیر تاج‌الدینی:

عملیات رهگیری و انهدام اهداف هوایی شبانه و روزانه اجرا شد

عملیات رهگیری و انهدام اهداف هوایی شبانه و روزانه اجرا شد

سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۴ از اجرای عملیات تیراندازی شبانه و روزانه به اهداف هوایی در این رزمایش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار دوم «مصطفی تاج‌الدینی»، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش و سخنگوی رزمایش، گفت: در ادامه رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۴ ایران، چین و روسیه، در شمال اقیانوس هند، شب گذشته عملیات تیراندازی شبانه به اهداف هوایی که از مهم‌ترین تمرینات دریایی به شمار می‌رود توسط یگان‌های شرکت کننده با موفقیت انجام شد همچنین عملیات تیراندازی روزانه نیز اجرا شد.

وی اظهار داشت: عملیات تیراندازی شبانه و روزانه به اهداف هوایی مستلزم هماهنگی و دستورات جز به جز است. سناریوی این تمرین بر پایه یک زبان تاکتیکی مشترک بین نیروهای دریایی ایران متشکل از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران و همچنین نیروهای دریایی کشورهای چین و روسیه طراحی و با موفقیت اجرا شد.

کد مطلب 6054964
نفیسه عبدالهی

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