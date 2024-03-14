به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی از واریز مستمری فوق‌العاده به سیل‌زدگان و مدد جویان کمیته امداد خبر داد.

وی افزود: مددجویانی که عضو خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند و سیل سیستان و بلوچستان، یک ماه مستمری کمک معیشت فوق العاده دریافت می‌کنند.

رئیس کمیته امداد: گفت: برای خانواده‌های تک نفره ۷۷۰ هزار تومان، ۲ نفره یک میلیون و ۹۰ هزار تومان، سه نفره یک میلیون و ۵۲۵ هزار تومان، چهار نفره یک میلیون و ۹۶۰ هزار تومان، پنج نفره و بیشتر ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان واریز می‌شود.