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۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۰

بختیاری اعلام کرد؛

واریز مستمری فوق‌العاده به سیل‌زدگان و مدد جویان کمیته امداد

واریز مستمری فوق‌العاده به سیل‌زدگان و مدد جویان کمیته امداد

کمیته امداد امام خمینی از واریز مستمری فوق‌العاده به سیل‌زدگان و مدد جویان کمیته امداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی از واریز مستمری فوق‌العاده به سیل‌زدگان و مدد جویان کمیته امداد خبر داد.

وی افزود: مددجویانی که عضو خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند و سیل سیستان و بلوچستان، یک ماه مستمری کمک معیشت فوق العاده دریافت می‌کنند.

رئیس کمیته امداد: گفت: برای خانواده‌های تک نفره ۷۷۰ هزار تومان، ۲ نفره یک میلیون و ۹۰ هزار تومان، سه نفره یک میلیون و ۵۲۵ هزار تومان، چهار نفره یک میلیون و ۹۶۰ هزار تومان، پنج نفره و بیشتر ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان واریز می‌شود.

کد مطلب 6055148

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    نظرات

    • فقیر IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
      0 0
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      احسنت بر شما آقای بختیاری- یه واریز دیگه هم برای همه مستمری بگیران در این ایام ماه مبارک رمضان و عید خالی از لطف نیست
    • مهدیه.علی نجاتی US ۰۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      0 0
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      بهزستی
    • کیوان ES ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      0 0
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      باسلام دعای خیر اینجانب کیوان شکوری ناشنوا هستم مدت5سال است بیماری نورباتی گرفتگی عضلانی دارم معلول شدید هستم خونه نیشتی هستم هیچ کاری نمی‌توانم انجام هم خونه نیشتی هستم وضع باباهم خوب نیست بامن کمک کند از مسئولین تقاضا دارم بامن کمک کنید تحصیلات بنده‌ لیسانس عمران است ولی هیچ اداریی مشقول به کا
    • محمد IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      0 0
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      خجالت نمی کشید شب چطوری می‌خوابید یک معلول با یک فرزند نه کاری داره نه دارام ی با1/5چطوری باید زندگی کنه شب عید لعنت خدا بر کسانی که دق دقه معلول را نداره نه عیدی تازه 20درصد را شش را ندادن زورتان فقط به قشر ضعیف میرسه. چی بگم بااین دل پر دردم................... خدایا این شب عیدی...............
    • کیوان شکوری IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      0 0
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      من واریز نشده بنام خداماده ۲۷معلولین ۷رفاه واریز شده ولی تابحالابرای من در این مدت پول واریز نشده لطفا جواب منا بدهندگفتم سلام خسته نباشید من ناشنوا هستدشید معلول بیکارم داداش ناشنوا ی بیکارم مریض هستم کمکم کنید ناراحتم پول ندارم گفتم سلام خسته نباشید من ناشنوا هستدشید معلول بیکارم داداش ناشنوا

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