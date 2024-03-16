فرسودگی شبکه توزیع و هدر رفت ۳۰ درصدی آب در استان سمنان

محمد درویش در حاشیه مراسم تقدیر از مهدی تیموری مدیر سابق پارک ملی گلستان با موضوع کنش‌گری زیست محیطی و مدنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه باید آگاه باشیم و به نفع منابع طبیعی و حفظ محیط زیست به عنوان یک مصلحت بزرگ‌تر گام برداریم، ابراز داشت: حفظ کوهستان شاهوار شاهرود می‌تواند گام نخست باشد و لذا باید به سمت ثبت ملی همه کوهستان‌های ایران حرکت کنیم.

وی ضمن بیان اینکه سال‌ها داریم فریاد می‌زنیم نباید آب قربانی فعالیت‌های معدنی شود، افزود: کوهستان‌ها الماس‌های درخشان و نشانه‌های تاب‌آوری یک سرزمین هستند.

باید از مهدی تیموری‌ها قدردانی شود

کنشگر و فعال محیط زیست ضمن تاکید بر اینکه وظیفه کنش‌گران زیست‌محیطی سخت‌تر از همیشه است، ابراز داشت: کنش‌گران باید راه‌های پیچیده‌تری بیابند که ارتباط با مردم را حفظ کنند و از سویی منجر به حذف آن‌ها هم نشود.

درویش ضمن بیان اینکه کنش‌گران باید بند بازهای حرفه‌ای باشند، تصریح کرد: مهدی تیموری توانست تعارض با جامعه محلی و سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی برای پارک ملی گلستان را در همین شرایط ایجاد کند.

وی ضمن بیان اینکه مردمی هستیم که قدر این فرزندان شریف سرزمین خودمان را می‌دانیم، افزود: باید از مهدی تیموری‌ها قدردانی شود تا جوان‌های این دیار بدانند اگر در راه تاب‌آوری و تعالی این سرزمین حرکت کردند حتماً مردمی هستند که قدردانی کنند.

باید بتوانیم مردم بیشتری را سوار قطار محیط زیست کنیم

صاحب نظر در مسائل زیست محیطی ضمن بیان اینکه باید دردها را در خودمان ریخته و شادی‌های را با مردم تقسیم کنیم، ابراز داشت: باید بتوانیم مردم بیشتری را سوار قطار محیط زیست کنیم و نشان دهیم کدورت‌ها را می‌توانیم روی یخ بنویسم.

درویش ضمن بیان اینکه مهدی تیموری شش سال با وجود سختی‌ها مجبور شد به خیلی‌ها لبخند بزند که شاید شایستگی آن را نداشتند، تصریح کرد: افق دید وی بر این بود که بتواند منطقه را حفظ کند و دیدیم که توانست پارک ملی گلستان را به جایی برساند که تعداد چهارپایان این قطعه صد هزار هکتاری چندین برابر شد و مثل نگینی در دنیا می‌درخشد.

وی با بیان اینکه مردم شاهرود و بسطام نیز طی این دو دهه برای حفظ این منابع زیست محیطی در شاهرود اقدامات ارزشمند را به انجام رساندند، افزود: با تفکر غلط مدیریت سازه‌ای در حوزه آب برابر انتقال آب ایستاده و گفته‌اید که باید به نحوی چیدمان مدیریت توسعه را طراحی کنیم که از توانمندی بوم شناختی شهر و استان نیازهای خود را فراهم کنیم.

مردم زیستگاه یوزپلنگ آسیایی، جنگل ابر و شاهوار را حفظ کردند

کنشگر محیط زیست ضمن بیان اینکه زیستگاه یوزپلنگ آسیایی و جنگل ابر را حفظ و شاهوار را ثبت ملی کردید، ابراز داشت: در کنار این موضوعات باید به این نکته نیز اشاره کرد که اگر نامزدهای نمایندگی مجلس در شهری برای کسب رأی و برای نشانه مردمی بودن از محیط زیست و شاهوار سخن می‌گویند دستاورد بزرگی که به کمک شما مردم و فعالان محیط زیست شاهرود به دست آمده است.

درویش ضمن بیان اینکه در استانی هستیم که با مشکل آب مواجه و ۳۰ درصد آب شرب به دلیل فرسودگی شبکه توزیع از بین می‌رود، افزود: پرت آب در بخش کشاورزی سه برابر آبی است که قرار بود از حوزه استان مازندران برای سمنان انتقال داده شود.

وی ضمن بیان اینکه مطالبه جدی فعالان محیط زیست باید این باشد که از امکانات به درستی استفاده کنیم، افزود: باید پرسید چرا سیستم استفاده از فاضلاب در شهرهای استان و باز چرخانی آب وجود ندارد و مسؤولان به دنبال راه‌های پر هزینه هستند.

باید آبی برای نوشیدن و هوایی برای نفس کشیدن و شاهوار و زاینده رود و کارون برای زندگی داشته باشیم

فعال محیط زیست ضمن تاکید بر اینکه باید آبی برای نوشیدن و هوایی برای نفس کشیدن و شاهوار و زاینده رود و کارون برای زندگی داشته باشیم، اضافه کرد: الان وقت حفاظت از محیط زیست ایران است، اگر پارک ملی گلستان و توران و یوز را از دست دهیم فرایند دو میلیون ساله تکامل طبیعت را از دست داده‌ایم و لذا این سرزمین ما است و باید تلاش کنیم به همه نشان دهیم که محیط زیست برای ما مهم است.

به گزارش مهر، طی مراسمی به همت جمعیت دیده بان طبیعت شاهرود و به میزبانی باغ اورس این شهر، از تلاش‌های مهدی تیموری، رئیس پیشین پارک ملی گلستان تقدیر شد.

گفتنی است با تلاش‌های مهدی تیموری، ۳۵۰۰ رأس کل و قوچ در پارک ملی گلستان طی شش سال، هم اکنون به بیش از ۱۲ هزار رأس رسیده است.