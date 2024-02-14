به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا جعفریان شامگاه سه‌شنبه در مراسم دومین نکوداشت ثبت ملی شاهوار در جمع مردم و میزبانی سالن شقایق دانشگاه صنعتی شاهرود ضمن بیان اینکه یک جامعه سالم باید بتواند محیط زیست خود را حفظ کند، ابراز داشت: بر اساس تعاریف جدید، محیط زیست یکی از رکن‌های توسعه پایدار است.

وی ضمن بیان اینکه یک اقتصاد و جامعه سالم بر پایه زیست سالم شکل می‌گیرد و دنیا هم به این سمت در حال گذار است، افزود: متأسفانه هنوز این اتفاق در کره زمین نیفتاده است.

منابع گیاهی و جانوری در معرض تهدید قرار گرفته است

استاد یار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد شاهرود بابیان اینکه روند تولید محصولات کشاورزی به دلیل رشد جمعیت افزایش پیدا کرده است، ابراز داشت: انرژی مصرفی تصاعدی در حال بالا رفتن و استحصال آب بالا رفته و طبیعی است که جمعیت آب بیشتری نیاز دارد.

جعفریان ضمن بیان اینکه منابع گیاهی و جانوری در معرض تهدید قرار گرفته است، تصریح کرد: متأسفانه در روی زمین به سمت توسعه ناپایدار پیش می‌رویم که این مهم زنگ خطری برای بشر است.

وی ضمن بیان اینکه از بین رفتن یک گونه گیاهی و جانوری، مستقیماً در زندگی آینده بشر تأثیر خواهد گذاشت، افزود: می‌طلبد که در نهایت به سمت حفظ کوهستان‌ها پیش رویم.

«شاهوار» به عنوان میراث جهانی، ثبت یونسکو شود

استاد یار گروه زمین شناسی دانشگاه‌های شاهرود بابیان اینکه «شاهوار» با زحمت بسیار ثبت ملی شد، ابراز داشت: لازم است که برای ارتقا آن در مرحله بعد به عنوان میراث جهانی ثبت یونسکو شود.

جعفریان در ادامه تصریح کرد: شاهوار به لحاظ داشتن گونه‌های گیاهی بسیار منحصر به فرد است که باید در قالب ذخیره گاه زیست کره و عنوان پارک قرار گیرد.

وی بابیان اینکه روز جهانی کوهستان در تقویم بین‌المللی وجود دارد، افزود: از جنبه‌های مختلف همه ساله به ارزش کوهستان‌ها در این روز پرداخته می‌شود که با توجه به اهمیت نقش یخچال‌ها در حفظ ذخیره آب، شاهوار باید برای آیندگان بماند.