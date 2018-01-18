به گزارش خبرنگار مهر، محمد درویش شامگاه پنج‌شنبه در همایش آینده طبیعت ایران به میزبانی هلال‌احمر شاهرود بابیان اینکه گمشده نظام آموزش‌وپرورش ایران مدرسه طبیعت است، با اشاره به افتتاح نخستین مدرسه طبیعت در شاهرود، ابراز داشت: به دنبال نسلی هستیم که شاهوار را با هیچ دلار و یورویی معامله نمی‌کند و فرزندانی را تربیت می‌کند که به هیچ جانداری زیان نزند.

وی بابیان اینکه به دنبال افزایش مدارس طبیعت در کشور هستیم، افزود: آینده طبیعت ایران را مردم می‌سازند نه دولت، مردانی که با حرف‌های قشنگ عملکرد نامطلوب دارند.

عدم توجه به ملاحظات زیست‌محیطی خسارت جبران‌ناپذیری به مردم وارد می‌کند

فعال محیط‌زیست بابیان اینکه در پایتخت ایران هفت هزار نزاع در هر ۱۰۰ هزار نفر رخ می‌دهد، ابراز داشت: در تهران درآمد شهرداری بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال است و یکی از ۱۰ شهری که بالاترین هزینه در آن می‌شود، اما ازنظر کیفیت زندگی در رده ۱۸۸ قرار دارد نشان می‌دهد عدم توجه به ملاحظات زیست‌محیطی خسارت جبران‌ناپذیری به مردم وارد می‌کند.

درویش در ادامه تصریح کرد: حفظ محیط‌زیست بر اساس آموزه شاخص سرزمین شاد، مهم‌ترین مؤلفه در حال خوش مردم و کاهش جرائم و نزاع خیزی است مردمی که سلحشورانه برای حفظ شاهوار در این سرزمین می‌کوشند و این مهم تنها صرف محیط‌زیست نیست، بلکه برای ماندگاری لبخند بر صورت مردم تلاش می‌کنند و این حقیقت بزرگی است که بر آن تأکید داریم.

وی افزود: مردم آلمان هفت میلیارد یورو مالیات برای ساخت کوهی به ارتفاع هزار متر پرداخت می‌کنند تا از افسردگی جلوگیری کنند، نظیر همین هزینه نیز در امارات انجام می‌شود اما باید توجه کنیم شاهوار چهار الی هفت میلیارد یورو ارزش دارد.

حفظ محیط‌زیست فقط ژست نیست

عضو هیئت‌علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع بابیان اینکه در کوه بافق مردم اجازه تخریب ندادند، ابراز داشت: امیدواریم نظیر همین رویداد را در شاهوار شاهرود نیز شاهد باشیم، باید دریابیم حفظ محیط‌زیست فقط ژست سانتی مانتالیسم نیست و باید نشان دهیم فعالان محیط‌زیست آدم‌های احساسی و ناتوان نیستند.

درویش بابیان اینکه در بجنورد به علت اشتباه در جانمایی فرودگاه این شهر کوه بابا موسی تراشیده شد، افزود: در کوه شاهوار به بهانه چند درصد اشتغال ناپایدار عامل اصلی کیفیت محصولات کشاورزی را نابود می‌کنیم که در حقیقت ماجرا مردم الماس گران‌بهای خود را به بهای ناچیزی از دست می‌دهند.

این همایش به همت دو سمن شامل جمعیت دیده بان طبیعت شاهرود و باشگاه کوهنوردی اورس برگزار شد.

رونمایی از کتاب قرق شکسته جنگل های هیرکانی تالیف حنیف رضا گلزار بخشی از حواشی این همایش بود.