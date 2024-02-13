«شاهوار» مصون از هر نوع فعالیت معدنی شود/ یک ملت پشت مردم شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درویش شامگاه سه شنبه در مراسم دومین نکوداشت ثبت ملی قله شاهوار به میزبانی سالن همایش‌های شقایق‌های دانشگاه صنعتی شاهرود ضمن بیان اینکه یکی از دلایل تداوم تمدن در شاهرود کوهستان شاهوار است، ابراز داشت: سرزمین ما در منطقه‌ای قرار گرفته که به اصلاح به آن کمربند خشکی گفته می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه ایران به رغم اینکه در منطقه خشک واقع شده برخوردار از ۹۳ رودخانه دائمی است، افزود: این ویژگی سبب شده دیرینه‌ترین تمدن جهان در اینجا ثبت شود.

یک ملت پشت مردم شاهرود

کنشگر و فعال محیط زیستی ضمن بیان اینکه بخشی از مساحت ایران مسبب تمدن درخشان سرزمینی که یک ده هزارم خاک ایران را در بردارد، ابراز داشت: این کوهستان‌ها که مسئول تداوم ۹۳ رودخانه تاریخ ساز این سرزمین است باید مصون از هر نوع عملیات معدنی باشد.

درویش ضمن بیان اینکه همه ارتفاعات ایران به عنوان مهمترین راهبرد کشور باید ثبت ملی شده و از هر نوع تعرض در امان بماند، تصریح کرد: شاهوار خط قرمز مردم شاهرود است واقعیت اینکه حفظ شاهوار خط قرمز همه مردم ایران به شمار می‌رود و یک ملت پشت مردم شاهرود خواهند بود.

وی ضمن بیان اینکه در حفظ شاهوار یک معامله برد برد را پیش می‌بریم، با تاکید بر اینکه باید از منافع ملی دفاع کنیم، گفت: کجای دنیا چنین اکوسیستمی سراغ دارید که با هر صد متر ارتفاع دما را کاهش و با این تفاوت ۴۰ درجه‌ای، باد ایجاد کند.

کاهش آلودگی هوا با حفظ کوهستان‌های کشور

کنشگر محیط زیست ضمن بیان اینکه کمبود باد باعث انباشت آلودگی می‌شود، ابراز داشت: با حفظ کوهستان‌ها خسارت میلیارد دلاری آلودگی هوا کاهش پیدا می‌کند.

درویش در ادامه تصریح کرد: در سرزمینی زندگی می‌کنیم که یک هزار و ۸۶۸ گونه آندیمیک دارد این در حالی است که کل قاره اروپا ۶۸ گونه کمتر از ایران آندیمیک دارد.

وی افزود: بخشی از گونه‌های نادر آندیمیک در کوهستان‌ها و مناطق صعب‌العبور است، لذا اگر به سمت ثبت ملی قله‌ها پیش برویم در واقع ذخایر ژنتیکی را حفظ می‌کنیم.

جنگل ابر شاهرود یکی از مهم‌ترین رویشگاه‌های سرخدار

کنشگر محیط زیست ضمن بیان اینکه سرخدار یکی از گونه‌های ارزشمند و در درمان بیماری ام اس مؤثر است، تصریح کرد: یکی از مهمترین و زیباترین رویش جنگلی همین سرخدار در جنگل ابر است که با تلاش فعالان و دلسوزان محیط زیست اجازه عبور جاده از دل آن داده نشد.

درویش ضمن بیان اینکه ۲۰۰ گونه آندمیک در جنگل ابر وجود دارد، افزود: طبق پژوهش‌های صورت گرفته از بین ۸.۷ میلیون گونه گیاهی و جانوری تاکنون ۳۰ درصد شناسایی شده و ۱۵ درصد مورد مطالعه قرار گرفته در نتیجه ۷۰ درصد اندوخته‌ها مطلقاً شناسایی نشده‌اند که عمدتاً در مناطق صعب‌العبور نظیر کوهستان‌ها قرار گرفته است.

وی ضمن بیان اینکه چشمه‌ها مهمترین دلایل جلوگیری از افزایش ذرات غبار هستند، بیان داشت: اگر به سمت احیا و حفاظت کوهستان گام برداریم در واقع کمک می‌کنیم تا قنات‌ها، چشمه‌ها و رودخانه‌ها جاری بمانند و کانون‌های بادی مهار شوند.

باید بر اساس آمایش سرزمین رفتار کنیم

کنشگر محیط زیست ضمن تاکید بر اینکه دست اندازی به طبیعت سالانه هموطنان زیادی را دچار بیماری‌های قلبی و ریوی و سرطان‌ها می‌کند، تصریح کرد: برای آنکه دولت مجبور نباشد بخشی از بودجه را برای درمان بیماری هزینه کند باید ارزشمندترین چشمه‌ها در کوهستان‌ها را حفظ کنیم.

درویش ضمن بیان اینکه مخالف اشتغال و رفاه نیستیم اما باید بر اساس آمایش سرزمین رفتار کنیم، افزود: نباید قهر کنیم که فلان مدیر متوجه آموزه‌ها نیست بلکه باید این را یاد بگیریم که همه در یک جبهه قرار داریم، لذا باید راه نفوذ به قلب یکدیگر را یاد بگیریم و از برخی ملاحظات بگذریم تا بتوانیم به تاب‌آوری محیط زیست کمک کنیم.

وی ضمن بیان اینکه اگر در جایی فعالان محیط زیست مخالف طرحی هستند نه فقط برای منافع شاهوار و شاهرود بلکه متعلق به یک سرزمین است، ابراز داشت: باید امانت دار این میراث ارزشمند باشیم.

وجود ۲ هزار درخت کهنسال در ایران

کنشگر محیط زیست ضمن بیان اینکه دو هزار پایه درخت کهنسال در ایران وجود دارد، تصریح کرد: یک درخت ۳۳ خدمت را به ما ارائه می‌دهد لذا به همین دلایل باید مروج فرهنگ حفظ درخت باشیم.

درویش افزود: دنیا به اینجا رسید که شاخص دنیای توسعه یافته در آنکه نه تنها برای همه مردم فرصت‌های برابر ایجاد کند بلکه باید برای همه زیست مندان سرزمین شامل گیاهان و جانوران حرمت حیاط قائل باشد.

وی ضمن بیان اینکه در جاده سلامتی شاهرود مردم از نزدیک می‌توانند خرامیدن این گله‌های استثنایی و زیبا را ببینند، تصریح کرد: می‌دانید چقدر مردم دنیا برای دیدن چنین صحنه‌ای حاضرند پول بپردازند لذا اگر می‌خواهیم مردم کمتر از داروی افسردگی استفاده کنند باید اجازه دهیم تا مردم بیشتر از طبیعت استفاده کنند.

ظرفیت بالای شاهرود برای تولید انرژی پاک

کنشگر محیط زیست ضمن بیان اینکه چنین موهبت استثنایی مانند کوهستان، چشمه و قنات در خطه شاهرود وجود دارد و باید آن را حفظ کنیم، تصریح کرد: اگر این سرزمین، ارس‌ها، چشمه‌ها حفظ نشوند آینده‌ای دیگر برای این سرزمین نخواهد بود.

درویش ضمن بیان اینکه دیگر استعداد این سرزمین بهره‌مندی از انرژی خورشید است، افزود: تولید دو هزار پانصد کیلووات انرژی خورشیدی را غیر ایران جای دیگر نداریم و در این بین شاهرود و شرق استان سمنان یکی بالاترین ظرفیت‌ها را دارد.

وی ضمن بیان اینکه اگر بر طبق برنامه و مصوبات قوانین هوای پاک حرکت می‌کردیم الان مجبور نبودیم بین خاموشی، سرما و سوزاندن مازوت یکی را انتخاب کنیم، ابراز داشت: باید نمایندگان مجلس این قوانین را زنده نگه دارند و جلوی افرادی که از این موضوع ترک فعل می‌کنند را بگیرند.

تمام کوهستان‌های کشور ثبت ملی شوند

کنشگر محیط زیست ضمن بیان اینکه هر نوع فعالیت که منجر به افزایش فشار به منابع تولید آب شرب و کوهستان ها مطابق سند امنیت غذایی شود اساساً باطل است، تصریح کرد: در شاهرود زودتر از امضای این سند، این مهم به کرسی نشسته است.

درویش افزود: اگر می‌خواهیم وارد گام دوم انقلاب شویم باید منابع ارزشمند خودمان مانند طبیعت را حفظ کنیم لذا اگر فکر می‌کنید فعالان محیط زیست در برابر آنها و توسعه قرار گرفته‌اند باید بدانند که این گونه نیست چراکه همه در یک جبهه قرار داریم.

وی بیان کرد: نه فقط شاهوار باید مصون از هر نوع فعالیت معدنی باشد بلکه همه کوهستان‌های کشور با ثبت ملی شوند.