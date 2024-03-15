قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا/ جدال رئال مادرید و منچسترسیتی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا امروز قرعه کشی شد و ۸ تیم حاضر در این مرحله رقیبان خود را شناختند.
نتایج قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی به شرح زیر است:
* آرسنال - بایرن مونیخ
* اتلتیکومادرید - دورتموند
* رئال مادرید - منچسترسیتی
* پاری سن ژرمن - بارسلونا
قرعه کشی مرحله نیمهنهایی:
برنده پاریسنژرمن-بارسلونا / برنده اتلتیکو مادرید-دورتموند (تیمی که از این مسیر به فینال برسد، در دیدار نهایی میزبان محسوب میشود)
برنده رئال مادرید-منچسترسیتی / بایرن مونیخ-آرسنال (تیمی که از این مسیر به فینال برسد، میهمان خواهد بود)
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