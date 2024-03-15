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۲۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۱۳

قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا/ جدال رئال مادرید و منچسترسیتی

قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا/ جدال رئال مادرید و منچسترسیتی

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا امروز قرعه کشی شد و ۸ تیم حاضر در این مرحله رقیبان خود را شناختند.

نتایج قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی به شرح زیر است:

* آرسنال - بایرن مونیخ

* اتلتیکومادرید - دورتموند

* رئال مادرید - منچسترسیتی

* پاری سن ژرمن - بارسلونا

قرعه کشی مرحله نیمه‌نهایی:

برنده پاری‌سن‌ژرمن-بارسلونا / برنده اتلتیکو مادرید-دورتموند (تیمی که از این مسیر به فینال برسد، در دیدار نهایی میزبان محسوب می‌شود)

برنده رئال مادرید-منچسترسیتی / بایرن مونیخ-آرسنال (تیمی که از این مسیر به فینال برسد، میهمان خواهد بود)

قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا/ جدال رئال مادرید و منچسترسیتی

کد مطلب 6055708

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    نظرات

    • ممبپییدیوبدیناماسایدیواطتپسب IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
      1 0
      پاسخ
      سیتی سیتی
    • فاطمه حیدری IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      3 1
      پاسخ
      رعال مادرید

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