قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا/ جدال رئال مادرید و منچسترسیتی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا امروز قرعه کشی شد و ۸ تیم حاضر در این مرحله رقیبان خود را شناختند.

نتایج قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی به شرح زیر است:

* آرسنال - بایرن مونیخ

* اتلتیکومادرید - دورتموند

* رئال مادرید - منچسترسیتی

* پاری سن ژرمن - بارسلونا

قرعه کشی مرحله نیمه‌نهایی:

برنده پاری‌سن‌ژرمن-بارسلونا / برنده اتلتیکو مادرید-دورتموند (تیمی که از این مسیر به فینال برسد، در دیدار نهایی میزبان محسوب می‌شود)

برنده رئال مادرید-منچسترسیتی / بایرن مونیخ-آرسنال (تیمی که از این مسیر به فینال برسد، میهمان خواهد بود)

‌