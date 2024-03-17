کلاسهای تخصصی تلاوت قرآن برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری کلاس‌های تخصصی تلاوت قرآن در سیزدهمین طرح ملی شباب الرضا آغاز شد.

از سال ۱۳۹۱ طرح کشف و پرورش استعدادهای قرآنی نوجوان در مشهد توسط مؤسسه صراط برنامه‌ریزی شد و با حمایت معاونت قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی، در کشور فعالیت خود را آغاز کرد. بعد از ۱۳ سال از آغاز طرح ملی تلاوت «شباب الرضا (ع)»، این فعالیت در سراسر کشور اجرا می‌شود.

طی این طرح، دختران ۱۰ تا ۱۵ سال و پسران ۸ تا ۱۵ سال مخاطب این طرح هستند و در دوره‌های دو ساله در سه سبک منشاوی، مصطفی اسماعیل و عبدالباسط، استعدادیابی شده و در زمینه حفظ، مفاهیم قرآن و تلاوت در این طرح رشد کرده و به رده‌های بالاتر دست می‌یابند. قرآن‌آموزان برای فارغ‌التحصیل شدن در این طرح، باید طی ۶ سال در این طرح حضور داشته و به نحو احسن فعالیت خود را انجام دهند که طی این ۱۳ سال هزاران نفر از این طرح فارغ‌التحصیل شده‌اند.

البته تلاوت در این طرح در سه سطح برگزار می‌شود که این سه سطح شامل مساجد و محلات، کشور و بین‌المللی است.

در کنار طرح‌های تلاوت، رقابت‌هایی برای قرآن‌آموزان طراحی شده است که «شوق تلاوت» نامیده می‌شود، در این طرح، استعدادهای قرآنی گرد هم جمع می‌شوند و آموزش آنها یکسان و منظم است. این طرح در قالب کشوری صورت می‌گیرد و تمامی استعدادهای ویژه از استان‌های مختلف را شامل می‌شود. ضمن اینکه هر ساله تعدادی از این استعدادهای ویژه، بعد از رقابت، برای کسب جایزه و رشد بیشتر به عتبات عالیات و… سفر می‌کنند. همچنین این نخبگان ویژه به کشورهای پاکستان، عراق، سوریه و لبنان نیز می‌روند.