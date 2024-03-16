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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۰۰

طی حکمی از سوی صحرایی؛

مهدی نیکفر مدیرکل رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش شد

مهدی نیکفر مدیرکل رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش؛ مهدی نیکفر به عنوان مدیرکل رفاه و پشتیبانی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش؛ مهدی نیکفر به عنوان مدیرکل رفاه و پشتیبانی منصوب شد.

متن حکم رضامراد صحرایی به شرح زیر است:

جناب آقای مهدی نیکفر

نظر به مراتب تعهد شایستگی و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و بر اساس پیشنهاد معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه منابع، به موجب این ابلاغ به عنوان «مدیرکل رفاه و پشتیبانی» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پیشگاه خداوند متعال، پیروی از منویات و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و بیانیه گام دوم انقلاب و پیگیری سیاست‌های رئیس جمهور محترم، با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم داری»، پاک دستی و فساد ستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی، در جهت تحقق سند تحول بنیادین و توجه ویژه به موارد زیر موفق و موید باشید:

تدوین و اجرای نظام جامع رفاهی فرهنگیان

تدوین برنامه عملیاتی تأمین مسکن فرهنگیان با استفاده از ظرفیت طرح ملی مسکن و توان داخلی وزارتخانه،

تدوین اجرای برنامه عملیاتی سفرهای فرهنگیان

ایجاد شبکه خرید مجازی با استفاده از ظرفیت زیست بوم جدید و شرکت‌های تعاونی مصرف فرهنگیان؛

نظارت بر فرآیند اجرایی امور پشتیبانی، رفاهی، بیمه و درمان فرهنگیان؛

سامان‌دهی و ارتقای کیفیت مراکز آموزشی، رفاهی و درمانی فرهنگیان و ایجاد شبکه‌ای مراکز برای تسهیل و عدالت در بهره‌برداری فرهنگیان از مراکز یاد شده؛

رعایت قوانین و مقررات در برگزاری معاملات به منظور رعایت صلاح و صرفه دولت؛

ارتقای بیمه و درمان فرهنگیان با استفاده از فعال سازی و یکپارچه سازی مراکز درمانی کشور؛
سایر وظایف محوله عنداللزوم.

توفیق روز افزون جناب‌عالی را در انجام وظایف محول از خداوند متعال مسالت دارم.

کد مطلب 6056520

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    نظرات

    • فاطمه صفاری IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۷
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      باسلام اگرامکان دارد برای زنان بازنشسته ای که سرپرست خانواده هستند همسران بیماروبیکاردارندوحق عائله مندی می گیرند تسهیلات 100 میلیونی بانرخ 4درصد بدهید خداوند به شمااجرجزیل عنایت فرماید

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