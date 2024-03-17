اعتراف رییس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی به شکست تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رییس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی در اعترافی کم سابقه گفته است که ما روز هفتم اکتبر شکست خوردیم.

به گفته این مقام نظامی ارشد رژیم صهیونیستی، تل آویو راهی طولانی تا تحقق اهداف جنگ پیش روی خود دارد.

از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به حمله‌های خود به بخش‌های مختلف نوار غزه ادامه می‌دهد و در پی حمله ارتش رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در اردوگاه «النصیرات» واقع در مرکز نوار غزه ۲ فلسطینی به شهادت رسیدند.

یک خانه دیگر نیز در خیابان «البلتاجی» واقع در شهرک «الشجاعیه» در شرق غزه نیز از سوی ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت. این حمله وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز ۱ شهید و ۶ زخمی را در پی داشت.

یک فلسطینی دیگر نیز در نتیجه حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه «البریج» واقع در مرکز نوار غزه به شهادت رسید.

همچنین ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی برخی خانه‌ها را در شمال شرق خان‌یونس با خاک یکسان کرد.

منطقه «المغراقه» در مرکز نوار غزه نیز از سوی جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شد.

منطقه «القراره» در خان‌یونس واقع در جنوب نوار غزه نیز از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی گلوله‌باران شد.

نیروهای امدادی نوار غزه هم پیکر از هم پاشیده ۵ شهید فلسطینی را از منطقه‌های مختلف خان‌یونس جمع‌آوری کردند.

کمی پیش‌تر نیز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ کشتار گسترده را علیه خانواده‌های فلسطینی در این باریکه مرتکب شده‌اند.

در این گزارش آمده است: در جریان این کشتارها دست کم ۹۳ فلسطینی دیگر به شهادت رسیده و ۱۳۰ تن دیگر نیز زخمی شده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه آمار شهیدان حمله رژیم صهیونیستی به این باریکه از تاریخ هفت اکتبر سال میلادی گذشته تاکنون به ۳۱ هزار و ۶۴۵ تن افزایش یافته است. همچنین این حمله‌های وحشیانه تا به امروز ۷۳ هزار و ۶۷۶ زخمی برجای گذاشته است.