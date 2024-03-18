حمله پلنگ به یک دامدار در روستای حیدرآلات فومن

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بابایی اظهار کرد: طی تماس تلفنی یکی از جنگل بانان ساکن حیدرآلات باخبر شدیم که شخصی مورد حمله پلنگ واقع و در بیمارستان بستری است.

وی افزود: بلافاصله جهت بررسی گزارش و کمک به بیمارستان رفته و ضمن تأیید خبر از زبان خسارت دیده متوجه شدیم جوانی از اهالی روستای حیدرآلات در پی نگرانی پدر دامدارش از گم شدن یک رأس گاو جهت پیدا کردن آن به جنگل عزیمت کرده و در محدوده‌ای بنام مینه چال مرز حیدرآلات و لپوندان شفت در جوار لاشه گاو با پارس و سر و صدای دو قلاده سگ همراه خود متوجه حضور پلنگ شده است.

بابایی ادامه داد: بلافاصله پلنگ به وی حمله ور شده بطوریکه هردو به ته دره سقوط می‌کنند نامبرده از ناحیه دست و سر به علت گاز گرفتگی عمیق پلنگ دچار آسیب می‌شود و بنابر اظهارات وی با داد خودش و فریاد و حمله سگ‌ها به پلنگ موجب فرار این حیوان شده که با سعی و تلاش به بالای دره آمده و با تلفن همراه درخواست کمک می‌کند دوستان و خانواده این جوان سریعاً وی را به بیمارستان می‌رسانند.

وی با بیان اینکه خدا رو شکر حال عمومی این جوان خوب بوده و صرف دریافت واکسن‌های مربوطه و آنتی بیوتیک بالای یک هفته باید بستری باشد، گفت: حیدرآلات در داخل منطقه حفاظت شده گشت رودخان و سیاهمزگی واقع شده و زیستگاه حیواناتی مثل پلنگ، خرس، گرگ و مرال وشوکا ست، و سازمان حفاظت، محیط زیست بمنظور به حداقل رسیدن تعارضات بومیان با حیات وحش در این مناطق و جبران خسارت ناشی از حیات وحش به دام‌ها و محصولات کشاورزی، مباردت عقد قرارداد با بیمه کشاورزی نموده است، منتهی پرداخت خسارت منوط به اقدام دامداران و کشاورزان در اطلاع رسانی به موقع جهت و بازدید کارشناسان و تهیه گزارش می‌باشد.