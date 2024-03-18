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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۲:۴۸

سرپرست محیط زیست فومن خبر داد؛

حمله پلنگ به یک دامدار در روستای حیدرآلات فومن

حمله پلنگ به یک دامدار در روستای حیدرآلات فومن

فومن- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فومن از مصدوم شدن یک دامدار توسط پلنگ در منطقه حیدرآلات این شهرستان خبر داد و گفت: جوان مصدوم در بیمارستان بستری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بابایی اظهار کرد: طی تماس تلفنی یکی از جنگل بانان ساکن حیدرآلات باخبر شدیم که شخصی مورد حمله پلنگ واقع و در بیمارستان بستری است.

وی افزود: بلافاصله جهت بررسی گزارش و کمک به بیمارستان رفته و ضمن تأیید خبر از زبان خسارت دیده متوجه شدیم جوانی از اهالی روستای حیدرآلات در پی نگرانی پدر دامدارش از گم شدن یک رأس گاو جهت پیدا کردن آن به جنگل عزیمت کرده و در محدوده‌ای بنام مینه چال مرز حیدرآلات و لپوندان شفت در جوار لاشه گاو با پارس و سر و صدای دو قلاده سگ همراه خود متوجه حضور پلنگ شده است.

بابایی ادامه داد: بلافاصله پلنگ به وی حمله ور شده بطوریکه هردو به ته دره سقوط می‌کنند نامبرده از ناحیه دست و سر به علت گاز گرفتگی عمیق پلنگ دچار آسیب می‌شود و بنابر اظهارات وی با داد خودش و فریاد و حمله سگ‌ها به پلنگ موجب فرار این حیوان شده که با سعی و تلاش به بالای دره آمده و با تلفن همراه درخواست کمک می‌کند دوستان و خانواده این جوان سریعاً وی را به بیمارستان می‌رسانند.

وی با بیان اینکه خدا رو شکر حال عمومی این جوان خوب بوده و صرف دریافت واکسن‌های مربوطه و آنتی بیوتیک بالای یک هفته باید بستری باشد، گفت: حیدرآلات در داخل منطقه حفاظت شده گشت رودخان و سیاهمزگی واقع شده و زیستگاه حیواناتی مثل پلنگ، خرس، گرگ و مرال وشوکا ست، و سازمان حفاظت، محیط زیست بمنظور به حداقل رسیدن تعارضات بومیان با حیات وحش در این مناطق و جبران خسارت ناشی از حیات وحش به دام‌ها و محصولات کشاورزی، مباردت عقد قرارداد با بیمه کشاورزی نموده است، منتهی پرداخت خسارت منوط به اقدام دامداران و کشاورزان در اطلاع رسانی به موقع جهت و بازدید کارشناسان و تهیه گزارش می‌باشد.

کد مطلب 6058507

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    نظرات

    • IR ۰۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      5 27
      پاسخ
      چرا اجازه میدن پلنگ آزادانه برای خودش بگرده باید درقفس نگهداری شود
      • میلاد IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
        5 0
        جنگل حیات وحش پلنگه... چه جوری تو قفس بمونه 🤣🤣
      • سیما US ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
        6 0
        چون خونش اونجاست .
    • IR ۰۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      5 31
      پاسخ
      چرا اجازه میدن پلنگ آزادانه برای خودش بگرده باید درقفس نگهداری شود
      • IR ۰۳:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
        4 2
        نه
    • ک.م NL ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      3 1
      پاسخ
      سلام.باید در حیطه زندگی حیوانات تابلو ورود ممنوع زده و نشان خطر اعلام بزنید. نباید در محیط زندگی حیوانات رفت اونجا خونه شون است. نکته دیگه شکار حیوانات گیاهخوار رو ممنوع کنید زیرا حیوانات گیاهخوارغذای حیوانات گوشتخوار هستندنکته دیگه،واسه حیوانات گوشتخوار غذا بزارید تا سیر شوند ونزدیک روستا،دام نیاین
    • ک.م NL ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      1 3
      پاسخ
      سلام.باید در حیطه زندگی حیوانات تابلو ورود ممنوع زده و نشان خطر اعلام بزنید. نباید در محیط زندگی حیوانات رفت اونجا خونه شون است. نکته دیگه شکار حیوانات گیاهخوار رو ممنوع کنید زیرا حیوانات گیاهخوارغذای حیوانات گوشتخوار هستندنکته دیگه،واسه حیوانات گوشتخوار غذا بزارید تا سیر شوند ونزدیک روستا،دام نیاین
    • IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      6 1
      پاسخ
      وقتی که پلنگ چند ماه بود که دیده بودن باید مثل خارجی ها اکیپ میفرستن اون اطراف پلنگ ویا هر حیوان وحشی را از اونجا به شکلی فراری میدن که نمیاد دیگه اون اطراف
    • IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      5 12
      پاسخ
      پلنگ چه بدرد می‌خورد یا باید کشت یا در باغ وحش نگه داشت
      • علی IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۲
        4 0
        خوبه شمارو مسئول حیات وحش کنن
    • سید IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      7 1
      پاسخ
      سلام بیچاره روستایی سرمایش اون گاو بوده یک عدد گاو الان ۱۰۰ میلیون پولش هست اگریک پلنگ میمرد زمین زمان رابه هم میدوختن خوب خسارت بیچاره رابدن خداوکیلی هزارتومان نمیدن
    • IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۲
      1 0
      پاسخ
      محیط بانان پرتلاش زحمتها کشیده اند ولی پرورش حیوانات درنده برای دام وطیور وحتی انسان ضررات زیادی واردمیکنند

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