به‌گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در جلسه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که با حضور علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و تمامی اعضای ستاد در سالن خلیج فارس معاونت گردشگری برگزار شد، اظهار کرد: ابتدا از تمام اعضای این ستاد در سراسر کشور تشکر و قدردانی می‌کنم. در تعطیلات نوروز بسیاری از افراد در کنار خانواده‌های خود هستند اما اعضای ستاد در مرکز و استان‌ها عزم خود را برای خدمت به مسافران و گردشگران نوروزی جزم کرده‌اند و خود را وقف خدمت به مردم کرده‌اند.

وزیر کشور افزود: سفرهای نوروزی یک فرصت عالی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. هیچ فرصتی بهتر از این سفرها برای آشنایی مردم با ظرفیت‌های کشور وجود ندارد. بهترین فصل برای سفر است و مردم در نوروز می‌توانند با ظرفیت‌ها و زیبایی‌ها و جاذبه‌ها بیش از پیش آشنا شوند و این همان تاکید قرآن کریم است.

وی گفت: سفرهای نوروزی را یک فرصت بسیار ارزشمند می‌دانیم و باید قدر آن را دانست، در همین حال اعضای ستاد خدمات سفر در نوروز به جای این که در کنار خانواده‌های خود باشند به خدمت‌رسانی به گردشگران می‌پردازند باید قدر خدمت این افراد را دانست.

در حوزه سفرهای نوروزی نخستین مساله ایمنی است

وحیدی ادامه داد: در حوزه سفرهای نوروزی مسائل مهمی وجود دارد که اولین مسئله ایمنی است که تمام موارد را باید رعایت کنیم تا شاهد کاهش تصادفات باشیم. باید این عدد را کاهش دهیم چرا که امری شرعی، قانونی و انسانی است. رهبر معظم انقلاب بر برنامه‌ریزی در خصوص کاهش آمار تصادفات تاکید دارند. البته کارهای بسیار خوبی تا کنون انجام شده اما باید تلاش‌ها را افزایش داد.

وزیر کشور اضافه کرد: در موضوع بعدی تصادفات، یکی از مهمترین مسائل انتقال بیماران و مجروحان است. سرعت انتقال مهم است. باید در جاده‌هایی که امکان دارد از بالگرد استفاده شود تا هرچه سریع‌تر مجروحان به مراکز درمانی انتقال یابد. در کنار تمام این موارد، رفع نقاط حادثه‌خیز نیز اهمیت دارد.

وی در ادامه به ناهنجاری‌های اجتماعی احتمالی اشاره کرد و افزود: ماه رمضان با نوروز مقارن شده است. خوشبختانه مردم ما مسلمان هستند و تمامی شئونات را رعایت می‌کنند با این حال استانداران و فرمانداران در سراسر کشور مراقبت کنند که شئونات ماه مبارک رمضان در تمام استان‌ها رعایت شود. خصوصاً این که با توجه به تقارن روز طبیعت با سالروز شهادت حضرت علی علیه‌السلام، مردم مسلمان و عزیز کشورمان باید مراقبت کنند تا شأن روز ۲۱ ماه مبارک رمضان رعایت شود.

وحیدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت معرفی دستاوردهای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه اردوهای راهیان پیشرفت در کشور راه‌اندازی شده با این حال در نوروز این اردوها برگزار نمی‌شود. می‌توان نمایشگاه‌هایی را برگزار کرد تا مردم در طول سفر و در هر استان با ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، پیشرفت‌ها و دستاوردهای دستگاه‌های مختلف از نزدیک آشنا شوند.

از گران فروشی در نوروز جلوگیری شود

وزیر کشور افزود: در نوروز از گران‌فروشی باید جلوگیری شود. نباید اجازه دهیم تا در حق مسافران اجحاف شود. استانداران و فرمانداران و دستگاه‌هایی مثل تعزیرات در ایام نوروز باید کاملاً مراقبت کنند تا خدای نکرده اجحافی در حق مردم انجام نشود.

وی همچنین به ظرفیت‌های کشور در حوزه گردشگری مذهبی اشاره کرد و افزود: گردشگری مذهبی در ایران مهم است. بقاع متبرکه و اماکن مذهبی نگین گردشگری ما هستند. مردم علاقه زیادی به سفرهای زیارتی دارند. مشهد مقدس بیشترین رزرو را در نوروز ۱۴۰۳ دارد. چند روز پیش به مشهد سفر کردم مسافران زیادی در نوروز امسال به مشهد مقدس مشرف می‌شوند در شهرهایی مثل مشهد و استان خراسان رضوی خدمت‌رسانی باید قدرت بیشتری انجام شود.

وحیدی به اهمیت حمل و نقل اشاره کرد و افزود: تمامی ظرفیت‌ها در حوزه حمل و نقل برای خدمت‌رسانی به مسافران نوروزی به خدمت گرفته شده است.

وزیر کشور در پایان صحبت‌های خود به اهمیت کاهش آمارهای فوتی و تصادفات در نوروز اشاره و خاطرنشان کرد: به منظور کاهش آمار فوتی‌ها، استان‌هایی که نسبت به سال‌های قبل تعداد فوتی‌های آنان کاهش داشته باشد تشویق می‌شوند و جوایزی برای مدیران آن استان‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

نقش مؤثر حمایت‌های وزارت کشور در برنامه‌های توسعه گردشگری

علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری کشور به انسجام و همبستگی به‌وجود آمده در سطح ملی و مشارکت تمامی دستگاه‌ها اشاره و تصریح کرد: برخی از این اقدامات عملیاتی و برخی فرهنگ ساز هستند که نتیجه این هم‌افزایی ایجاد شده کاملاً در رفتار سفر مردم مشهود است.

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به تغییرات و هدایت جریان سفر در سه سال اخیر اشاره کرد و افزود: در چند روز گذشته با اعلام بارندگی‌ها در محور غرب از سوی سازمان هواشناسی سفرها از سمت غرب به شرق کشور هدایت شد.

وی ادامه داد: نتایج این همبستگی را مستقیم مردم می‌بینند و این یکی از دستاوردهای ستاد سفر است.

شابافیان با اشاره به تقارن نوروز و ماه رمضان به تشریح برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی دستگاه‌ها برای قشر روزه‌دار پرداخت.

تعریف محورهای گردشگری شهری، افزایش ساعت بازدید از موزه‌ها، ترویج افطار ساده، برگزاری رویدادهای قرآنی به میزبانی پایگاه‌های میراث‌فرهنگی، استفاده از ظرفیت عشایر و برپایی چادرهای عشایر و راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع‌دستی از نکات مورد اشاره معاون گردشگری کشور در این جلسه بود.

اختصاص ۷۵ درصد ظرفیت حمل و نقل هوایی به پروازهای داخلی

سید کمال هادیانفر، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در چهار بخش حمل‌و نقل هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای موضوع ایمنی مورد تاکید جدی بوده است به ارائه گزارش پرداخت و تصریح کرد: سال گذشته ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از ناوگان عمومی استفاده کرده‌اند و امسال افزایش سه تا پنج درصدی سفرها و ۱۰ درصدی سفرهای هوایی را پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی با اشاره به تقاضای زیاد سفرها با توجه به محدودیت ناوگان عمومی، ادامه داد: در ستاد نوروز تمهیدات لازم را اندیشیدیم و ظرفیت‌سازی کرده‌ایم. یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار بلیت قطار فروخته شده است و برای جاده‌ای ظرفیت ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار و یک میلیون و ۴۵۰ هزار برای هواپیمایی پیش‌بینی شده است.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به آمادگی ۵۶ فرودگاه کشور و بازدیدهای انجام شده اشاره و از آمادگی کامل در تمامی سطوح حمل و نقلی خبر داد.

پیش‌بینی ۹۰۰ پرواز فوق‌العاده برای ایام نوروز

هادیانفر با اشاره به پیش‌بینی استفاده ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ظرفیت دریایی تصریح کرد: طی بازدیدهای انجام شده تا امروز شرایط مساعدی برقرار است.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: ۹۰۰ پرواز فوق‌العاده پیش‌بینی کرده‌ایم که بلیت‌ها ۲۴ ساعت قبل به فروش خواهد رسید. ۷۵ درصد ظرفیت را به پروازهای داخلی و ۲۵ درصد را به پروازهای خارجی اختصاص داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه تمامی پروازهای داخلی به غیر از کیش و قشم از نرخ مصوب تبعیت می‌کنند، ادامه داد: پرواز خارجی به دلیل عدم نرخ مصوب به صورت چارتری عرضه می‌شود و تلاش بر این است که نرخ‌ها قابل کنترل باشد.

هادیانفر تاکید کرد: مسافران بلیت رفت و برگشت را همزمان تهیه کنند که با مشکلی مواجه نشوند.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سازمان راهداری در ۲۹۱ هزار کیلومتر راه‌های کشور برای خدمات‌رسانی آمادگی کامل دارد، اظهار کرد: بحث‌جدی ما تصادفات است و برآیند تمامی زحمات باید ایمنی و برقراری آرامش در سفرها باشد که زمینه آن ارتقای ایمنی در چهار بخش هوایی، ریلی، دریایی و جاده‌ای است.

او با اشاره به سالانه ۲۰ هزار فوتی و ۳۶۰ هزار مجروح و مصدوم به دلیل تصادفات، افزود: در چند سال اخیر روند افزایش بوده است و با توجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه فعالیت شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور با مسئولیت رئیس جمهوری مصوب شده است، برنامه اجرایی سالی ۱۰ درصد کاهش جان‌باختگان ظرف شش ماه باید تدوین شود. در پایان برنامه نیز باید ۵۰ درصد کاهش اتفاق بیفتد و جان‌باختگان به ۱۰ هزار و مجروحان به ۱۵۰ هزار نفر برسد.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت هماهنگی و برنامه‌ریزی تمامی دستگاه‌ها تاکید کرد و افزود: دولت اگر بخواهد ۵۰ درصد موضوع حل می‌شود باید تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ و مطالبه شود، همچنین رسانه‌ها و صدا و سیما در فرهنگ‌سازی نقش بسزایی دارند.

هادیانفر با اشاره به پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثه خیز در کشور افزود: سه هزار و ۲۰۰ نقطه در جاده و ۲ هزار در شهرها هستند و تا روز گذشته ۴۱۲ نقطه برطرف شده و ۴۰۰ نقطه دیگر نیز در دستور کار است در ۱۴۰۳ برطرف شود.

توسعه گردشگری مذهبی با تاکید بر بقاع متبرکه در استان مازندران در ایام نوروز

سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران در ادامه با اشاره به آمادگی این استان برای پذیرایی و خدمات‌رسانی به گردشگران گفت: جلسات هماهنگی و برنامه‌ریزی برای ایام نوروز در ستاد اجرایی خدمات سفر انجام شده است، با توجه به تقارن نوروز و ماه رمضان توسعه گردشگری مذهبی را با تاکید بر بقاع متبرکه و معرفی شهرهایی که گرایش مذهبی بیشتری دارند را مد نظر قرار داده‌ایم.

او به برنامه‌ریزی به‌منظور متوازن کردن سفرها در استان اشاره کرد و افزود: ظرفیت اسکان در استان ۱۰۷ هزار و ۶۵۹ شب اسکان رسمی داریم. همچنین ظرفیت کلی اسکان در استان یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۸۲۸ شب است و برای خدمات اسکان آماده شده‌اند.

حسینی‌پور ادامه داد: با توجه به شیوع بیماری‌ها برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای ارائه خدمات بهداشتی انجام شده ۲ دانشگاه علوم پزشکی را با هدف خدمات‌رسانی فعال کرده‌ایم.

هشدار قرمز هواشناسی برای ۵ استان غربی

محمد اصغری نماینده سازمان هواشناسی نیز گفت: برای برخی از استان‌های از جمله کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام و بخشی از خوزستان هشدار قرمز صادر کردیم. توصیه ما این است که افراد به این استان‌ها امروز سفر نکنند.

وی افزود: در خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد، روز اول فروردین شاهد بارش باران هستیم. با این حال در نیمه شرقی نسبت به نیمه غربی هوا گرم‌تر است. همچنین در برخی از مناطق کشور شاهد باد شدید هستیم و افرادی که در مسیرها از چادر استفاده می‌کنند باید مراقبت بیشتری کنند چرا که وزش باد به چادرها آسیب می‌زند.

این کارشناس هواشناسی اضافه کرد: توصیه ما این است که روز پنجشنبه که هوا در اکثر نقاط کشور مطلوب‌تر است، هم‌وطنان سفر کنند.

اصغری خاطرنشان کرد: در هفته بعد در روزهای شنبه و یکشنبه هوای مطلوبی را در اکثر نقاط کشور خواهیم داشت اما روز دوشنبه سامانه بارشی شدیدی از سمت غرب مجدداً وارد کشور می‌شود و گردشگران در اکثر استان‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه شاهد بارش بهاری هستند.

آمادگی کامل هرمزگان برای گردشگران دریایی

مهدی دوستی، استاندار هرمزگان بیان کرد: تمامی مراکز اقامتی استان برای میزبانی شایسته از گردشگران نوروزی آماده است. ۸ هزار تخت برای اقامت مسافران در نظر گرفتیم.

وی افزود: تمامی مراکز ما برای خدمت‌رسانی به گردشگران کاملاً آماده هستند، هزار چشمه سرویس بهداشتی در استان تعبیه شده است. ۹۰ شناور، ۹ فرودگاه، صدها کلاس مدارس، ۳۵ ایستگاه ناجی، ۲۴ ایستگاه غواصی، ۱۷ کروز ثابت و سیار هلال‌احمر و … برای رفاه حال مسافران در نظر گرفته شده است.

استاندار هرمزگان ادامه داد: ۹۲۷ هزار نفر شب از ۲۵ اسفند تا کنون در استان اقامت داشته‌اند.

میزبانی عشایر خوزستان از مسافران نوروزی در مضیف

علی‌اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان نیز در این نشست در سخنانی به صورت برخط گفت: ما تجربه خوبی در حوزه میزبانی از مسافران در ایام اربعین و نیز در اردوهای راهیان نور داشته و از این رو آمادگی کامل برای میزبانی از گردشگران و مسافران نوروزی داریم.

وی افزود: اکیپ‌های هلال‌احمر، راهداری، اورژانس و … در جاده‌های استان مستقر هستند. ۲۲ نقطه خطر در استان شناسایی شده که خوشبختانه ۱۵ نقطه، خطر آن برطرف شده است.

استاندار خوزستان افزود: بازارچه‌های صنایع‌دستی در استان برپا شده و خوشبختانه عشایر خوزستان نیز با برپایی سیاه‌چادر و مضیف از مسافران نوروزی میزبانی می‌کنند. خوزستان استانی است که دارای ظرفیت‌های گردشگری در حوزه‌های مذهبی، طبیعت‌گردی، دریایی و … است و تمام ظرفیت‌ها برای میزبانی از مسافران نوروزی به کار گرفته شده است.

کاهش ۶۲ درصدی فوتی‌های تصادف در استان سمنان

سید محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان نیز در این نشست بیان کرد: تمامی ظرفیت‌های استان برای خدمت‌رسانی به زائران آقا علی ابن موسی‌الرضا (ع) که از این استان عبور می‌کنند، در آمادگی کامل هستند. ۴۹ هزار نفر شب ظرفیت اقامت در استان پیش‌بینی شده، ۱۱ بیمارستان در استان داریم و به منظور رفاه حال خانواده‌های بیماران، اماکنی به نام همراه‌سرا احداث کردیم.

وی افزود: از ابتدای شروع طرح نوروزی بیش از ۶۲ درصد کاهش فوتی‌ها را در تصادفات استان داشتیم که امیدواریم تا پایان تعطیلات نوروزی شاهد کاهش میزان تصادفات باشیم.

هاشمی ادامه داد: در فاصله ۶۵۰ کیلومتری مسیر تهران به مشهد مقدس، ۴۳ روستا وجود دارد که تمامی این روستاها برای میزبانی و ارائه خدمات به مسافران نوروزی همکاری دارند و با استقرار ماشین با چراغ گردان به کاهش تصادفات کمک کرده‌اند.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار وسیله نقلیه از ابتدای شروع طرح نوروزی تا امروز از مسیر استان سمنان عبور کردند. این استان مسیر عبور زائران امام هشتم (ع) است و با تمام توان در خدمت مسافران نوروزی هستیم.

مزار سردار سلیمانی میزبان مسافران نوروزی

محمد مهدی فداکار، استاندار کرمان گفت: استان کرمان امسال نسبت به سال‌های قبل بر اساس آمار میزبان گردشگران بیشتری است. مسافران نوروزی در این استان از اماکن فرهنگی، گردشگری و تاریخی بازدید می‌کنند و بسیاری از آنان با حضور در گلزار شهدای کرمان، مزار سردار سلیمانی را زیارت می‌کنند.

وی افزود: خوشبختانه بر اساس آمار، میزان اقامت در استان کرمان نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته و از نظر میزان رزرو اقامت، کرمان در رتبه سوم قرار دارد. تمام هتل‌ها و مراکز اقامتی ما در استان آماده میزبانی از گردشگران هستند و در کنار آن‌ها، آموزش و پرورش نیز به کمک آمده و این در حالی است که بوم‌گردی‌های استان کرمان نیز امسال با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو شده‌اند.

رشد ۵۲ درصدی اقامت در استان ایلام

حسن بهرام‌نیا، استاندار ایلام نیز گفت: استان ایلام سال گذشته به‌عنوان استان نوظهور گردشگری شناخته شده و در سال ۱۴۰۲، میزان اقامت در استان نسبت به سال ۱۴۰۱، رشد ۵۲ درصدی داشت.

ظرفیت ۴۰۰ هزار نفر شب اقامت در سازمان اوقاف

حجت‌الاسلام غلامرضا عادل معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز گفت: با شروع فصل بهار طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه اجرا می‌شود که با توجه به تقارن ماه رمضان، برنامه‌های ضیافت الهی و افطاری ساده برگزار می‌شود.

او افزود: ۶۰۰ مبلغ برای اجرای برنامه‌های فرهنگی سازمان اوقاف در ایام نوروز با این سازمان همکاری می‌کنند. در یک هزار بقعه متبرکه هر شب افطاری ساده ارائه می‌شود. ۵ هزار و ۴۸۹ باب اتاق و سوئیت با ظرفیت ۴۰۰ هزار نفر شب اقامت تدارک دیدیم و در کنار ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر آماده همکاری برای ارائه خدمات به مسافران و گردشگران هستیم.

عادل خاطرنشان کرد: برنامه تحویل سال نیز امسال در هزار بقیه متبرکه اجرا خواهد شد.

ظرفیت اسکان ۸۰ هزار نفر شب و ۳۰ هزار پارکینگ در شیراز

محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس به ظرفیت اسکان ۸۰ هزار نفر شب و ۳۰ هزار ظرفیت پارکینگ در شیراز اشاره کرد و افزود: پویش شهر من روزه‌دار است و تورهای آشناسازی ویژه زائران و گردشگران نوروزی را راه‌اندازی کرده‌ایم.

برگزاری برنامه افطار تا سحر در باغ ملی، برگزاری طرح آرامش بهاری در اماکن زیارتی، تحویل سال در اماکن مقدس، حافظیه و تخت جمشید، فعال کردن مساجد یازده گانه شهر شیراز، استقرار مبلغان و راهنمایان گردشگری در اماکن گردشگری با زبان انگلیسی، روسی، چینی و عربی، برپایی ۱۶۰ نوروزگاه عشایری از جمله اقدامات مورد اشاره ایمانیه بود.