اتوبان کنگان–عسلویه پس از ۷ ساعت انسداد بازگشایی شد

روح الله قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر از بازگشایی کامل اتوبان کنگان عسلویه پس از حدود ۷ ساعت انسداد خبر داد و گفت: این محور ارتباطی با تلاش مستمر نیروهای راهداری و دستگاه‌های اجرایی به وضعیت ایمن بازگشت.

معاون عمرانی فرماندار اظهار کرد؛ در پی بارش شدید باران و وقوع ریزش سنگ و گل‌ولای در بخشی از مسیر، به منظور حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای، اتوبان کنگان عسلویه به‌صورت موقت مسدود شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای راهداری، مدیریت بحران شهرستان، عوامل امدادی و ماشین‌آلات سنگین در محل مستقر شدند و عملیات پاکسازی، رفع خطر و ایمن‌سازی محور در دستور کار قرار گرفت.

معاون عمرانی فرمانداری عسلویه با اشاره به اینکه عملیات بازگشایی این محور حدود ۷ ساعت به طول انجامید، تصریح کرد: پس از پاکسازی کامل مسیر، تثبیت نقاط پرخطر و نصب علائم هشداردهنده، تردد در این محور بدون محدودیت از سر گرفته شد.

وی با قدردانی از صبر و همکاری رانندگان، از شهروندان خواست در شرایط ناپایدار جوی با رعایت سرعت مطمئنه، توجه به هشدارهای ایمنی و پرهیز از توقف در حاشیه راه‌ها، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

اتوبان کنگان عسلویه از محورهای مهم جنوب استان بوشهر به شمار می‌رود که نقش کلیدی در تردد روزانه شهروندان، کارکنان صنایع و حمل‌ونقل کالا در منطقه ایفا می‌کند.