کرد زابلی: تیم کوراش سیستان و بلوچستان موفق به کسب ۲ مدال کشوری شد

زاهدان - مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: دختران کوراش کار سیستان و بلوچستان در رقابتهای کشوری یک مدال نقره و یک مدال برنز کسب کردند.

ادهم کرد زابلی به خبرنگار مهر گفت: رقابت‌های کوراش بانوان قهرمانی امیدهای کشور به میزبانی شهرستان فلاورجان استان اصفهان برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان ادامه داد: تیم کوراش بانوان سیستان و بلوچستان متشکل از یکتا منجزی، محدثه غدیری، رز صالحی، نگین عرب، هستی صالحی با مربیگری سرکار خانم رضایی در این رقابت‌ها حضور داشتند.

وی افزود: در این رقابت‌ها، رز صالحی با مبارزه‌ای دیدنی توانست با اقتدار مدال نقره را از آن خود کند و یکتا منجزی نیز مقام سوم را برای استان به ارمغان آورد.

کرد زابلی خاطرنشان کرد: همچنین در این دوره از رقابت‌ها داور استان سیستان و بلوچستان، شیما شهریاری نیز کار قضاوت را بر عهده داشت.

      سیستان و بلوچستان استعدادهای ورزشی زیادی داره فقط باید به درستی مدیریت و حمایت بشن

