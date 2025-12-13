کرد زابلی: تیم کوراش سیستان و بلوچستان موفق به کسب ۲ مدال کشوری شد

ادهم کرد زابلی به خبرنگار مهر گفت: رقابت‌های کوراش بانوان قهرمانی امیدهای کشور به میزبانی شهرستان فلاورجان استان اصفهان برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان ادامه داد: تیم کوراش بانوان سیستان و بلوچستان متشکل از یکتا منجزی، محدثه غدیری، رز صالحی، نگین عرب، هستی صالحی با مربیگری سرکار خانم رضایی در این رقابت‌ها حضور داشتند.

وی افزود: در این رقابت‌ها، رز صالحی با مبارزه‌ای دیدنی توانست با اقتدار مدال نقره را از آن خود کند و یکتا منجزی نیز مقام سوم را برای استان به ارمغان آورد.

کرد زابلی خاطرنشان کرد: همچنین در این دوره از رقابت‌ها داور استان سیستان و بلوچستان، شیما شهریاری نیز کار قضاوت را بر عهده داشت.