واژگونی خودرو در جاده نیشابور مشهد ۶ مصدوم و یک کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، واژگونی خودرو ساعت ۱۰ و ۳۴ دقیقه صبح امروز رخ داد که برای امدادرسانی به مصدومان، آمبولانس پایگاه خیام و آمبولانس پایگاههای قدمگاه و درود نیز به عنوان کمکی به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور ادامه داد: پس از حضور کارشناسان فوریتهای پزشکی در صحنه حادثه و در بررسی اولیه پایگاه خیام تعداد مصدومان این حادثه ۶ نفر ارزیابی شد.
وی گفت: متأسفانه یک مصدوم به علت شدت جراحات وارده در صحنه حادثه فوت کرده بود و سایر مصدومان این حادثه توسط آمبولانسهای اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور به بیمارستان حکیم نیشابور منتقل شدند.
حسینی از مسافران نوروزی خواست تا با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، توجه کافی به جلو و بستن کمربند ایمنی از وقوع این گونه حوادث تلخ پیشگیری کنند.
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