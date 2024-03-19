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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۴۶

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور:

واژگونی خودرو در جاده نیشابور مشهد ۶ مصدوم و یک کشته بر جا گذاشت

واژگونی خودرو در جاده نیشابور مشهد ۶ مصدوم و یک کشته بر جا گذاشت

نیشابور- رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور گفت: واژگونی خودرو پژو پارس که امروز در بزرگراه نیشابور- مشهد رخ داد، یک کشته و ۶ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، واژگونی خودرو ساعت ۱۰ و ۳۴ دقیقه صبح امروز رخ داد که برای امدادرسانی به مصدومان، آمبولانس پایگاه خیام و آمبولانس پایگاه‌های قدمگاه و درود نیز به عنوان کمکی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور ادامه داد: پس از حضور کارشناسان فوریت‌های پزشکی در صحنه حادثه و در بررسی اولیه پایگاه خیام تعداد مصدومان این حادثه ۶ نفر ارزیابی شد.

وی گفت: متأسفانه یک مصدوم به علت شدت جراحات وارده در صحنه حادثه فوت کرده بود و سایر مصدومان این حادثه توسط آمبولانس‌های اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور به بیمارستان حکیم نیشابور منتقل شدند.

حسینی از مسافران نوروزی خواست تا با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، توجه کافی به جلو و بستن کمربند ایمنی از وقوع این گونه حوادث تلخ پیشگیری کنند.

کد مطلب 6058777

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