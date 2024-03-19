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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۴۴

رییس اورژانس البرز:

تصادف زنجیره ای در آزادراه غدیر ۲ فوتی و ۱۱ مصدوم بر جا گذاشت

تصادف زنجیره ای در آزادراه غدیر ۲ فوتی و ۱۱ مصدوم بر جا گذاشت

البرز- رییس مرکز اورژانس استان البرز از وقوع تصادف زنجیره ای ۲ دستگاه کامیون و ۶ دستگاه خودروی سواری خبر داد و گفت: در این حادثه ۲ نفر جان باختند و ۱۱ نفر مصدوم شدند.

احمد مهدوی در گفت وگو با خبرنگار مهر از وقوع تصادف زنجیره‌ای دو دستگاه کامیون و ۶ دستگاه خودروی سواری در آزادراه غدیر، لاین جنوبی، تقاطع جاده اشتهارد خبر داد و عنوان کرد: این حادثه ظهر سه شنبه رخ داد و به اورژانس البرز اعلام شد.

وی مطرح کرد: بلافاصله خودروهای امدادی اورژانس و هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند. این تصادف دو فوتی شامل یک خانم و یک آقا و ۱۱ مصدوم برجا گذاشت که پنج نفر از آنها پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط اورژانس البرز به بیمارستان الزهرای اشتهارد منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان البرز بیان کرد: همچنین چهار مصدوم توسط اورژانس شهریار به بیمارستان شهدای ملارد، یک مصدوم به بیمارستان شریعتی و یک مصدوم نیز به بیمارستان فاطمه الزهرای رباط کریم منتقل شد.

کد مطلب 6058945

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