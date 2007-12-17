فیلم "زمان فرا خواهد رسید" آماده پخش است

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تلویزیونی به تهیه‌کنندگی شهاب‌الدین حجازی بر مبنای فیلمنامه حجازی و سهیل بیرقی برای گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما ساخته شده است. لوکیشن‌های فیلم "زمان فرا خواهد رسید" در یکی از شهرهای استان گیلان بود.

این فیلم روایتگر فردی است که در تقابل خیر و شر قرار می‌گیرد و فرهاد اصلانی، کیهان ملکی و آشا محرابی نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. از دیگر عوامل فیلم "زمان فرا خواهد رسید" می‌توان به علی عالمی مدیر تصویربرداری، هادی افشار صدابردار، سیاوش کردجان طراح گریم، پیمان حجازی مدیر تولید و مهرزاد متولی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز اشاره کرد.