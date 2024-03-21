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۲ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۴

با کشف ۹ کلاهبرداری؛

کلاهبردار میلیاردی در بجنورد دستگیر شد

کلاهبردار میلیاردی در بجنورد دستگیر شد

بجنورد_ رییس پلیس آگاهی خراسان شمالی از دستگیری یک کلاهبردار و کشف ۹ فقره کلاهبرداری خبر داد.

سرهنگ مقصود رستگار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در پی اطلاع یافتن مأموران پلیس آگاهی مبنی بر وقوع چند فقره کلاهبرداری در سطح شهر بجنورد، این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره بر اینکه با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، یک متهم در این رابطه دستگیر شد، افزود: فرد کلاهبردار با شگرد انتساب خود به مسئولین کشوری، اقدام به ۹ فقره کلاهبرداری به ارزش ۶ میلیارد ریال نموده است.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی با بیان اینکه متهم پس از سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، گفت: شهروندان عزیز برای پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری، به هشدارها و توصیه‌های پلیس توجه کنند و در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6059674

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    نظرات

    • س.ت IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳
      12 0
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      کاش این ماموران درستکار و خداشناس .در رده های بالای مملکتی هم می‌توانستند کاری انجام بدهند
    • جواد IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      7 0
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      اینکه شده ۶۰۰ میلیون یک میلیارد نشد 😂 حتی سایت ها هم کلاه بردار شدن خبرها رو میلیاردی میزن ولی میلیونی
      • شادی IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
        0 0
        ۶۰۰میلیون ک میلیاردی نیس
    • IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      1 0
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      دست بردارید به کجا اطلاع بدهند وقتی کار از کار میگذره تازه میخوان اقدام کنن

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