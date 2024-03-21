کلاهبردار میلیاردی در بجنورد دستگیر شد

سرهنگ مقصود رستگار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در پی اطلاع یافتن مأموران پلیس آگاهی مبنی بر وقوع چند فقره کلاهبرداری در سطح شهر بجنورد، این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره بر اینکه با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، یک متهم در این رابطه دستگیر شد، افزود: فرد کلاهبردار با شگرد انتساب خود به مسئولین کشوری، اقدام به ۹ فقره کلاهبرداری به ارزش ۶ میلیارد ریال نموده است.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی با بیان اینکه متهم پس از سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، گفت: شهروندان عزیز برای پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری، به هشدارها و توصیه‌های پلیس توجه کنند و در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.