کشف کلاهبرداری ۷ میلیارد ریالی در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظم صادقی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران پیرامون کشف یک پرونده کلاهبرداری در بیرجند بیان کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با ترفند فروش زمین از طریق فضای مجازی و حقیقی اقدام به کلاهبرداری از وی کرده، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

رییس پلیس آگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات میدانی در این رابطه یک نفر کلاهبردار را شناسایی کردند، افزود: در نهایت نیز با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیاتی متهم دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

سرهنگ صادقی افزود: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به بزه انتسابی جعل اسناد و کلاهبرداری به ارزش ۷ میلیارد ریال اعتراف کرد.

وی با اشاره به اینکه وجه کلاهبرداری شده به مالباخته تحویل داده شد، بیان کرد: از شهروندان خواست می‌شود در صورت اطلاع از هر گونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.