به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حاجی علی‌عسگری صبح امروز سه شنبه در جریان بازدید از پایگاه اهدای خون شهید رستمی‌مقدم خرم‌آباد به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز جامع اهدای خون غرب کشور با اشاره به نقش نیروی انسانی در ارائه خدمات مطلوب به اهداکنندگان اظهار کرد: سازمان انتقال خون در حال حاضر نزدیک به ۴ هزار و ۶۰۰ نیرو دارد، اما متأسفانه با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به رفاهیات و مزایای کارکنان افزود: تمام تلاش ما تأمین شرایطی مناسب‌تر و شایسته‌تر برای همکاران است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران عنوان کرد: در این راستا عزم جدی داریم تا با برنامه‌ریزی و هماهنگی با نهادهای مرتبط، گام‌های مؤثری برای افزایش جبران پرداخت‌های پرسنلی و ارائه تسهیلات حمایتی برداریم.

آغاز طرح پیش‌بینی نیاز خون با هوش مصنوعی

حاجی علی‌عسگری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استفاده سازمان انتقال خون از فناوری‌های نوین گفت: نخستین طرح آزمایشی سیستم پیش‌بینی نیاز خون در مناطق مختلف جغرافیایی مبتنی بر هوش مصنوعی در سازمان کلید خورده است.

وی افزود: استفاده از این فناوری می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطاهای انسانی، بهینه‌سازی منابع و افزایش ایمنی اهداکنندگان و گیرندگان خون ایفا کند.