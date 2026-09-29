هواشناسی اصفهان برای فعالیت سامانه بارشی هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد درباره فعالیت سامانه بارشی اعلام کرد که طی روزهای پنجشنبه و جمعه ۹ و ۱۰ مهر، بارش رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی مناطق غرب و شمال غرب استان را فرا میگیرد.
بنا بر اعلام هواشناسی استان اصفهان، نخستین بارشهای پاییزی به ویژه شهرستانهای بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، سمیرم، دهق، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، نطنز، شاهین شهر و میمه و ارتفاعات کاشان را در بر می گیرد.
هواشناسی نسبت به لغزندگی سطح جاده ها، احتمال خسارات به صنعت کشاورزی، جاری شدن روانآب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی و احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان در سفرهای برون شهری احتیاط کرده و تدابیر پیشگیرانه از خسارتزایی در کشاورزی اتخاذ کنند.
هواشناسی همچنین بر لزوم احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی و خودداری از توقف و اسکان در کنار رودخانهها و مسیلها توصیه کرده است.
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