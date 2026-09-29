اهدای نزدیک به ۶۵ هزار واحد خون در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی سوری صبح امروز سه شنبه در جریان سفر معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران به لرستان، اظهار داشت: سال گذشته مردم نوع‌دوست استان ۶۴ هزار و ۹۸۲ واحد خون اهدا کردند که نشان‌دهنده تحقق ۱۰۰.۷ درصدی تعهدات ابلاغی است.

وی با اشاره به تأمین نیاز مراکز درمانی استان خاطرنشان کرد: در شاخص پاسخگویی به درخواست‌های خون بیمارستانی، توانستیم ۱۰۰ درصد نیاز مراکز درمانی لرستان را تأمین کنیم؛ این در حالی است که میانگین کشوری در این شاخص ۹۳.۳ درصد بوده است.

افزایش پایگاه‌های اهدای خون لرستان از ۴ به ۱۳ مرکز

سوری با اشاره به توسعه زیرساخت‌های انتقال خون در لرستان افزود: تعداد پایگاه‌های اهدای خون استان از چهار مرکز در سال ۱۴۰۰ به ۱۳ مرکز افزایش یافته است.

مدیرکل انتقال خون لرستان ادامه داد: همچنین تعداد شهرستان‌های دارای پایگاه اهدای خون از سه شهرستان به ۱۱ شهرستان رسیده است که بیانگر توسعه زیرساخت‌های خدمات انتقال خون در استان است.

بررسی ظرفیت‌های آزمایشگاهی و تجهیزات انتقال خون

در پایان این بازدید، بخش‌های مختلف پایگاه اهدای خون شهید رستمی‌مقدم خرم‌آباد از جمله آزمایشگاه غربالگری، واحد فرآوری و سردخانه نگهداری پلاسما مورد بازدید قرار گرفت.

همچنین ظرفیت‌های موجود و نیازهای تجهیزاتی این بخش‌ها بررسی شد و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران در جریان روند فعالیت و نیازهای این مرکز قرار گرفت.