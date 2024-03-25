کشف بیش از ۳۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار کرد: در اجرای طرح تشدید ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز از ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ تاکنون بازرسان این اداره کل موفق به کشف کالاهای قاچاق به ارزش بیش از ۳۶ میلیارد ریال شدند.

وی افزود: در طول این مدت ۲۱۳ فقره بازرسی در حوزه قاچاق کالا و ارز صورت پذیرفت که تعداد ۳۶ تخلف محرز گردید و تعداد ۴۲۲۶ قلم کالای قاچاق کشف شد.

پورحیدری در خصوص کشف کالاهای دخانی قاچاق ادامه داد: در این بازرسی‌ها تعداد ۸ هزار و ۲۴۰ نخ سیگارت قاچاق به ارزش ۱۸۷ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال کشف شد.

وی همچنین از کشف ۶۹ دستگاه تلفن همراه قاچاق در استان خبر داد و افزود: این تعداد در طول اجرای طرح نظارتی کشف گردید که ارزش ریالی تلفن‌های همراه قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد و ۹۳۲ میلیون و ۳۶۰ هزار ریال بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان تصریح کرد: طی این مدت تعداد ۲۴۴ مورد اقلام ورزشی به ارزش ریالی ۴ میلیارد و ۶۳۴ میلیون و ۴۶۰ هزار ریال نیز در استان کشف شد.

وی با اشاره به اینکه طرح ویژه بازرسی تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت، گفت: شهروندان در سراسر استان با مشاهده هرگونه تخلف با شماره تماس ۱۲۴ این اداره کل تماس گرفته تا توسط بازرسان در اسرع وقت رسیدگی شود.