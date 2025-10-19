پورحیدری: بیش از ۴۳۶ میلیارد ریال تخلف در حوزه مرغ گرم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصعصر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها از اجرای طرح‌های نظارتی در بخش‌های مختلف بازار در ۷ ماهه امسال خبر داد و اظهار کرد: ارزش ریالی پرونده‌های تخلف مربوط به مرغ گرم از ابتدای سال تاکنون به بیش از ۴۳۶ میلیارد ریال رسیده است.

وی افزود: در این راستا، تعداد یکهزار ۷۸ مورد بازرسی از واحدهای عرضه مرغ گرم انجام شده که منجر به ثبت ۲۸۳ فقره تخلف گردیده است البته عمده این تخلفات شامل گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه کالا بوده است.

مدیرکل صمت گیلان همچنین بر عزم جدی این اداره در مبارزه با قاچاق کالا تأکید کرد و اظهار داشت: در حوزه مبارزه با قاچاق ۲ هزار ۳۵۷ بازرسی صورت گرفته که حاصل آن تشکیل ۲۱۵ پرونده به ارزش بیش از ۵۶۵ میلیارد ریال است.

پورحیدری خاطرنشان کرد: بیشترین محموله‌های قاچاق کشف شده در این بازرسی‌ها مربوط به کالاهای سلامت‌محور دارویی و آرد بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج نظارت بر بازار آرد و نان اشاره کرد و گفت: در مجموع ۶ هزار ۹۰۸ بازرسی در این حوزه انجام شده که منجر به کشف یک هزار ۶۶۳ تخلف شده است که ارزش ریالی پرونده‌های تخلف در بخش اکنون به ۱۳۷ میلیارد ریال رسیده است.