ثبت قراردادهای اجاره ملک در سامانه خودنویس اجباری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه خودنویس در راستای نظارت و کنترل قیمت مسکن به همت وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است تا هم وطنان بتوانند به‌صورت رایگان قراردادهای ملکی خود را ایجاد و ثبت کنند.

این سامانه به‌صورت شبانه روزی و در زمینه تمام اقلام اجاره ملک اعم از مسکونی، غیرمسکونی، مالکیت حقیقی، مالکیت حقوقی و چند مالکی در دسترس است؛ همچنین پنل مشاور املاک نیز در دسترس مشاورین املاک قرار گرفته است و ثبت مبایعه نامه نیز امسال به سامانه خودنویس منتقل می‌شود.

علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در این باره اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمامی قراردادهای اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان صرفاً می‌بایست در سامانه خودنویس به آدرس https://khodnevis.mrud.ir/ ثبت شوند.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس علاوه بر اینکه توسط مشاوران املاک امکان‌پذیر است، توسط خود مردم به‌عنوان متعاملان نیز به‌صورت رایگان قابل دریافت خواهد بود.