  1. استانها
  2. اصفهان
۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۴۷

از ابتدای ۱۴۰۳؛

ثبت قراردادهای اجاره ملک در سامانه خودنویس اجباری شد

ثبت قراردادهای اجاره ملک در سامانه خودنویس اجباری شد

اصفهان- مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ثبت تمامی قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجباری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه خودنویس در راستای نظارت و کنترل قیمت مسکن به همت وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است تا هم وطنان بتوانند به‌صورت رایگان قراردادهای ملکی خود را ایجاد و ثبت کنند.

این سامانه به‌صورت شبانه روزی و در زمینه تمام اقلام اجاره ملک اعم از مسکونی، غیرمسکونی، مالکیت حقیقی، مالکیت حقوقی و چند مالکی در دسترس است؛ همچنین پنل مشاور املاک نیز در دسترس مشاورین املاک قرار گرفته است و ثبت مبایعه نامه نیز امسال به سامانه خودنویس منتقل می‌شود.

علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در این باره اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمامی قراردادهای اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان صرفاً می‌بایست در سامانه خودنویس به آدرس https://khodnevis.mrud.ir/ ثبت شوند.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس علاوه بر اینکه توسط مشاوران املاک امکان‌پذیر است، توسط خود مردم به‌عنوان متعاملان نیز به‌صورت رایگان قابل دریافت خواهد بود.

کد مطلب 6063533

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احسانی IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      مالک ۴ ساله میگه دستی بنویسم و تمدید کنیم و از اولش کد رهگیری نزد.میگه برا مالیاتی.خوب مستاجر میخواد کد رهگیری مالک میگی نمیخوای به سلامت خوب ما گرفتار شدیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها