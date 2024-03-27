۸۵۰۰ گردشگر از پارک حیات وحش صفه اصفهان بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کارگر اظهار داشت: با توجه به اینکه مجموعه صفه یکی از مهم‌ترین نقاط گردشگری شهر اصفهان و تنها پارک کوهستانی شهر است، مدیریت شهری تلاش می‌کند تا با حفظ و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به میهمانان و گردشگران نوروزی خاطرات خوشی را برای گردشگران در این سال رقم بزند.

وی با اشاره به صرف هزینه حدود ۱۵۰ میلیارد ریالی برای آماده‌سازی مجموعه صفه برای استقبال از مسافران نوروزی، افزود: پارک آموزشی حیات وحش یکی از جاذبه‌های گردشگری و زیست‌محیطی این کلان‌شهر است که در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و تفریحی این مجموعه از آغاز فعالیت ستاد خدمات سفر (بیست‌وچهارم اسفند سال گذشته) تا پنجم فروردین سال جاری پذیرای ۸۵۰۰ نفر گردشگر بوده است.

مسؤول ستاد دائمی خدمات سفر منطقه پنج شهرداری اصفهان تاکید کرد: راه‌اندازی سیستم الکترونیک صدور بلیت، بهبود و ارتقای جایگاه‌های نگهداری حیوانات و نصب تابلوهای Qr-code برای معرفی و آشنایی مهمانان با شرایط و نوع زندگی حیوانات پارک وحش و چاپ بروشور از جمله اقدامات انجام شده برای این پارک آموزشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۱۰ حیوان از ۳۰ گونه مختلف شامل ۶ قلاده شیر آفریقایی، چهار قلاده خرس قهوه‌ای، کروکودیل نیل (مصری)، گوزن زرد و قرمز اروپایی، کل و بز، قوچ و میش، آهو، گراز، چهار قلاده سگ هاسکی، کفتار، گرگ خاکستری، گرگ سفید، گربه جنگلی، راکُن، شتر، اسب پونی، میمون آفریقایی و پرندگانی چون طاووس، عقاب، شاهین، سنجاب و خرگوش و … اکنون در پارک وحش صفه نگهداری می‌شوند.

پیشنهاد انتقال باغ وحش اصفهان به پارک کوهستانی صفه در جنوب غرب این کلان‌شهر در سال ۱۳۸۸ مطرح و این مجموعه سال ۹۰ در این نقطه از شهر احداث شد و سال ۹۴ از سازمان محیط‌زیست کشور مجوز رسمی دریافت کرد.