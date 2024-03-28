رفع تصرف ۲۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی در لاهیجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید محمدی نسب با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی و حفظ آن برای آیندگان یک وظیفه همگانی است، اظهار کرد: پلیس با سودجویانی که به منابع طبیعی و ملی دست‌درازی کنند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی از دریافت خبری در خصوص تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهرستان لاهیجان و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و افزود: مأموران پلیس آگاهی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به محل اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان با بیان اینکه در بازدید از منطقه مورد نظر مشخص شد، متهم ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله بلوک دیوارکشی و محصور کرده است، افزود: در این راستا متهم ۷۷ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

این مقام انتظامی به رفع تصرف و جمع‌آوری کلیه آثار تجاوز با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اشاره کرد و بیان‌داشت: کارشناسان ارزش تقریبی این اراضی را ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ محمدی‌نسب در پایان تاکید کرد: منابع طبیعی میراثی ارزشمندی بری آیندگان است که وظیفه همه ما حفظ این امانت است.